У Лукашенко рассказали подробности "работы" ЧВК "Вагнер" в Белоруси

МВД Беларуси рассчитывает на участие ЧВК "Вагнер" в подготовке спецподразделений. Об этом сообщают "Комментарии".

Лукашенко - союзник Путина

Как отметил замглавы ведомства Николай Карпенков, весной в Бресте, Гомеле и Гродно создали три отряда специального назначения.

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"Эти спецподразделения тренировались инструкторами СОБР, инструкторами, имеющими боевой опыт, которые прошли и Сирию, и Ливию", — сказал Карпенков.

По его словам, основным предназначением таких отрядов станет повышение боевых возможностей войск в особых условиях.

Напомним, что ЧВК "Вагнер" на протяжении многих лет выполняла задания Путина и РФ в разных точках мира — Сирии, Центральноафриканской республике, Мали, Судане, а потом и в Украине, где вагнеровцы воевали с 2014 года. Наиболее известны они стали во время битвы за Бахмут, где, по словам их главаря Пригожина, они потеряли около 20 тысяч человек только убитыми.

При этом Евгений Пригожин позволял себе критиковать министра обороны РФ Шойгу, главу генштаба РФ Герасимова за, как он утверждал, недостаточность поставок снарядов.

23 июня Пригожин поднял мятеж, захватив со своими бойцами Ростов-на-Дону и почти дойдя до Москвы. При этом он не встретил сопротивления, за исключением нескольких атак с воздуха, со стороны силовиков.

Общепринято считать, что посредником между Путиным и Пригожиным выступил президент Александр Лукашенко, который предложил свою страну, как новую базу для размещения наемников "Вагнера". В связи с этим приграничные с Белорусью страны — Украина, Литва, Польша — усилили меры безопасности.

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