"Конец цивилизации": Путин заявил о риске глобального конфликта в мире

Президент Российской федерации Владимир Путин заявил о потенциальной опасности глобального конфликта, который охватит весь мир и может стать "концом цивилизации", как Вторая Мировая война. Он сравнил текущую международную ситуацию с тридцатыми годами ХХ века, об этом Путин заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает издание "Радио Свобода".

Путин. Фото: kremlin

По словам Путина, на сегодняшний день в мире можно наблюдать то, как обостряются и ужесточаются внутриполитические процессы, в том числе и среди ведущих мировых держав. Он отметил, что это все дает отдачу в область международных отношений, делает их нестабильными и непредсказуемыми.

Путин сделал акцент на ослаблении международных институтов, умножении региональных конфликтов и деградации системы глобальной безопасности.

Он заявил, что в прошлом веке неспособность международного сообщества к решению подобных проблем привела к Второй Мировой войне.

Путин сказал, что "надеется, что глобальный горячий конфликт на сегодняшний день невозможен", ведь он будет означать "конец цивилизации" (скорее всего намек на ядерную войну).

Президент РФ также отметил риск нарастания противоречий в мире в дальнейшем, поляризацию взглядов в странах, усиление левого и правого радикализма, рост популизма и крайностей.

Справка: с апреля 2014 года в части Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия при участии регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований. Агрессии на Донбассе предшествовала аннексия АРК Крым, которая произошла в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали об ухудшении состояния Путина и запуске процесса транзита власти в РФ.

Также в Кремле отметили серьезные противоречия между Путиным и Байденом в вопросе войны на Донбассе.

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