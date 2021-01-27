logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.01.2021

BTC/USD

29903.84

ETH/USD

1216.31

LTC/USD

120.35

НБУ 27.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика "Конец цивилизации": Путин заявил о риске глобального конфликта в мире
commentss НОВОСТИ Все новости

"Конец цивилизации": Путин заявил о риске глобального конфликта в мире

По его словам, это будет конец цивилизации

сегодня, 15:56
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Российской федерации Владимир Путин заявил о потенциальной опасности глобального конфликта, который охватит весь мир и может стать "концом цивилизации", как Вторая Мировая война. Он сравнил текущую международную ситуацию с тридцатыми годами ХХ века, об этом Путин заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает издание "Радио Свобода". 

"Конец цивилизации": Путин заявил о риске глобального конфликта в мире

Путин. Фото: kremlin

По словам Путина, на сегодняшний день в мире можно наблюдать то, как обостряются и ужесточаются внутриполитические процессы, в том числе и среди ведущих мировых держав. Он отметил, что это все дает отдачу в область международных отношений, делает их нестабильными и непредсказуемыми.

Путин сделал акцент на ослаблении международных институтов, умножении региональных конфликтов и деградации системы глобальной безопасности.

Он заявил, что в прошлом веке неспособность международного сообщества к решению подобных проблем привела к Второй Мировой войне.

Путин сказал, что "надеется, что глобальный горячий конфликт на сегодняшний день невозможен", ведь он будет означать "конец цивилизации" (скорее всего намек на ядерную войну). 

Президент РФ также отметил риск нарастания противоречий в мире в дальнейшем, поляризацию взглядов в странах, усиление левого и правого радикализма, рост популизма и крайностей.

Справка: с апреля 2014 года в части Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия при участии регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований. Агрессии на Донбассе предшествовала аннексия АРК Крым, которая произошла в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали об ухудшении состояния Путина и запуске процесса транзита власти в РФ

Также в Кремле отметили серьезные противоречия между Путиным и Байденом в вопросе войны на Донбассе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-putin-kinec-cyvilizaciji/31071684.html
Теги:
comments

Обусуждения

sex

сегодня, 16:21

СEKС Знакoмcтвa! Хочешь найти любовницу или секс на раз? - все это реально: без денег и обязательств, без шлюх и содержанок, все анонимно и бесплатно. Девушки любят секс и хотят члена и спермы, можешь убедиться сам ---- http://srt.vg/sisky

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ