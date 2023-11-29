Азиатская страна решила сменить флаг

В Кыргызстане предлагают поменяют флаг — парламент одобрил законопроект в первом чтении. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си. Среди инициаторов законопроекта — спикер парламента Нурланбек Шакиев.

Нынешний и новый (внизу) флаг Кыргыстана. Фото - ВВС

Флаг стран претерпит не сильные изменения. Так, парламентарии предлагают изменить форму лучей солнца на флаге страны, чтобы его "не путали с подсолнухом". Они должны стать не волнообразными, а прямыми. Кроме этого, планируется добавить одно прутье в тундук — символ кыргызского жилища, который на флаге изображен в центре солнца. В данный момент на стяге тундук с тремя прутьями. По мнению инициаторов изменений, тундук должен быть изменен, потому что четыре прутья в тундуке были на юртах богатых кыргызов, а три — у бедняков.

Президент страны Садыр Жапаров поддержал инициативу депутатов. По его мнению, с новым государственным флагом Кыргызстан "будет развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на флаге".

Критики изменений сравнили новый символ с собачьим ошейником.

Кыргызстан расположен в Центральной Азии, в западной и центральной части горной системы Тянь-Шань и на Памиро-Алтае. По площади территории страна занимает 85-е место в мире (199 951 км²). 25 ноября 2015 родился 6-миллионный гражданин Киргизии. Солнце на флаге страны означает свет, открытость, жизнестойкость. Подобные языкам пламени сорок лучей — воссоединенные в народ сорок племён. Тундук символизирует единство всех народностей, проживающих в стране. Кроме того, тундук также является символом тенгрианства — доисламской религии тюркских народов.

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