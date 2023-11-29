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У Зеленского отреагировали на скандальную статью The Economist о конфликте президента с Залужным

Подоляк отметил, что это утверждение не соответствует действительности, но эта тема крайне выгодна для оппонентов

сегодня, 18:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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The Economist опубликовал статью о том, что между президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным есть конфликт. В материале говорится о "трещинах" между военным и политическим руководством страны, авторы утверждают, что отношения между Зеленским и Залужным стали "ужасающими".

У Зеленского отреагировали на скандальную статью The Economist о конфликте президента с Залужным

В ОП говорят, что конфликт между Зеленским и Залужным отсутствует (фото из открытых источников)

СМИ, ссылаясь на "высокопоставленный источник в правительстве" пишет, что конфликт был "предсказуемым" результатом "пошедшей не по плану" контрнаступательной операции и сейчас ведется обвинение в том, кто виноват в неудаче.


"Политики говорят, что их генералы — болваны, вышколенные в Советском Союзе. А генералы говорят, что политики — болваны, мешающие своим вмешательством. У победы много родителей, но никто не хочет воспитывать тупиковую ситуацию",- говорится в статье.

Советник ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что эти утверждения в статье The Economist не соответствуют действительности.

"Нет, это вообще не соответствует действительности. Президент как верховный главнокомандующий и главнокомандующий – это одна военно-политическая управленческая вертикаль с жесткой иерархией. Поэтому любые вопросы отрабатываются в рамках постоянной прямой коммуникации на разных площадках", – заявил Подоляк.

Подоляк отметил, что конфликты "вообще исключены", потому что президент отвечает за стратегические задачи, в том числе по активной деоккупации украинских территорий и "намного более широкий контекст, который учитывает также экономические и внешнеполитические аспекты". Залужный отвечает за военную операционность, непосредственные логистические решения, планирование тактики.

Также советник ОП подчеркнул, что такие мнения могут использовать для проведения дезинформационной кампании. Следовательно, эта тема крайне выгодна для оппонентов, и посоветовал максимально критически относиться к такой информации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему снова появилась информация о конфликте между Зеленским и Залужным



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