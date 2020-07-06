kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.07.2020

BTC/USD

9273.80

ETH/USD

238.41

LTC/USD

43.46

НБУ 07.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика "Авиакатастрофа МАУ над Ираном": в МИД назвали сроки расшифровки "черных ящиков"
commentss НОВОСТИ Все новости

"Авиакатастрофа МАУ над Ираном": в МИД назвали сроки расшифровки "черных ящиков"

В МИД Украины заявили, что провести экспертизу содержимого "черных ящиков" с упавшего в Тегеране Боинга

6 июля 2020, 22:50
Автор:

Екатерина Белоброва
"Авиакатастрофа МАУ над Ираном": в МИД назвали сроки расшифровки "черных ящиков"

Экспертиза "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ, которая должна начаться 20 июля, продлится до пяти дней. Об этом рассказал зам министра иностранных дел Евгений Енин в интервью изданию "Укринформ".

"Экспертиза" черных ящиков "должна начаться 20 июля. Мы за собой зарезервировали пять дней", - сказал Енин.

В то же время он предположил, что анализ бортовых самописцев может быть и быстрее, но командировки украинским экспертам, которые будут принимать участие в исследовании, выписывается на пять дней - с 20 по 25 июля.

Комментируя важность экспертизы "черных ящиков" сбитого самолета МАУ, дипломат отметил, что она позволит завершить техническое расследование авиакатастрофы вблизи Тегерана.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинском МИД возмутились задержкой Ирана, который должен был передать самописцы с разбитого Боинга во Францию.

"Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Буквально пару дней назад мы получили согласие от французских властей принять наших двух экспертов, которые должны принять участие в этом техническом процессе", - указал тогда министр Енин.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!