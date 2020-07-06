"Авиакатастрофа МАУ над Ираном": в МИД назвали сроки расшифровки "черных ящиков"

Экспертиза "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ, которая должна начаться 20 июля, продлится до пяти дней. Об этом рассказал зам министра иностранных дел Евгений Енин в интервью изданию "Укринформ".

"Экспертиза" черных ящиков "должна начаться 20 июля. Мы за собой зарезервировали пять дней", - сказал Енин.

В то же время он предположил, что анализ бортовых самописцев может быть и быстрее, но командировки украинским экспертам, которые будут принимать участие в исследовании, выписывается на пять дней - с 20 по 25 июля.

Комментируя важность экспертизы "черных ящиков" сбитого самолета МАУ, дипломат отметил, что она позволит завершить техническое расследование авиакатастрофы вблизи Тегерана.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинском МИД возмутились задержкой Ирана, который должен был передать самописцы с разбитого Боинга во Францию.

"Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Буквально пару дней назад мы получили согласие от французских властей принять наших двух экспертов, которые должны принять участие в этом техническом процессе", - указал тогда министр Енин.

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