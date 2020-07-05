Авиакатастрофа МАУ: Иран не спешит передавать "черные ящики" во Францию

Самописцы с Боинга авиакомпании МАУ, который разбился над Ираном 8 января, продолжают находиться в Тегеране, несмотря на обещание передать их прокуратуре Франции. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на вице-главу Министерства иностранных дел Евгения Енина.

Как отметил чиновник, власти Ирана обещают, что "черные ящики" для расследования по трагической катастрофе будут переданы до 20 июля.

"Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Буквально пару дней назад мы получили согласие от французских властей принять наших двух экспертов, которые должны принять участие в этом техническом процессе", - подчеркнул Енин.

По словам министра, если техническое расследование покажет постороннее вмешательство, то Украина будет переходить ко второму этапу переговорного процесса и потребует конкретного уровня компенсации семьям погибших.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что расшифровка материалов с самописцев самолета авиакомпании МАУ будет проходить в Париже французскими специалистами, что оговорено международными органами и с согласия украинской стороны.

"Только так эта экспертиза будет иметь доказательное значение и международное признание. Потому мы отрабатываем маршрут передачи ящиков во Францию через Украину", - объяснил тогда Енин.



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