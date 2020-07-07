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Главная Новости Политика внешняя политика Авиакатастрофа МАУ над Ираном: Украина направит двух экспертов во Францию для расшифровки "черных ящиков"
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Авиакатастрофа МАУ над Ираном: Украина направит двух экспертов во Францию для расшифровки "черных ящиков"

К проведению экспертизы во Франции уже аккредитованы два специалиста от Украины

сегодня, 17:10
Автор:

Екатерина Белоброва
Авиакатастрофа МАУ над Ираном: Украина направит двух экспертов во Францию для расшифровки "черных ящиков"

Экспертиза по содержимому в самописцах, которые находились в сбитом иранскими ракетами пассажирском самолете авиакомпании "МАУ", пройдет во Франции при участии двух специалистов от Украины. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Так, по словам заместителя министра юстиции Виктории Коломиец, процесс передачи бортовых самописцев во Францию продолжается. Коломиец напомнила, что Франция имеет необходимые технические возможности для их расшифровки.

"К проведению экспертизы будут аккредитованы два украинских специалиста. Представители Ирана обязались передать "черные ящики" 20 июля", - указала она. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель министра иностранных дел Евгений Енин обозначил, что для получения результатов экспертизы по считанной информации с сапописцев достаточно недели

Отметим, что власти Ирана официально признали, что крушение Боинга компании МАУ произошло из-за того, что лайнер был сбит двумя ракетами

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter написал, что по предварительным данным человеческая ошибка в кризисной ситуации, вызванной авантюризмом США, привела к катастрофе.

"Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям погибших и другим пострадавшим странам", – отметил политик.



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