Подводные камни новой пенсионной реформы – с чем могут возникнуть проблемы

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с нового года украинское правительство запускает новую пенсионную реформу. Будет действовать система баллов, благодаря чему якобы каждый украинский пенсионер получит солидарную пенсию не ниже 30% его средней зарплаты в течение жизни. А вместе с накопительной составляющей это будет не менее 50%, уверяет премьер. Эксперты проанализировали подобные планы специально для издания "Комментарии".
Пенсионная реформа. Фото: из открытых источников
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что накопительную систему точно не удастся запустить в следующем году. На это попросту нет средств, поясняет он.
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По его словам, уже сегодня в бюджете на 2024 года предусмотрено, что оттуда в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) перечислят 350 млрд грн.
Олег Пендзин напоминает, что солидарная система действует следующим образом: те люди, которые работают, платят единый социальный взнос (ЕСВ), который и направляется на пенсии ныне существующим пенсионерам. Но, если до широкомасштабной войны у нас было 12 млн работающих на 10,6 млн пенсионеров, то сегодня у нас лишь 9 млн работающих, из которых 3 млн – бюджетники, акцентирует экономист. Денег для накачки Пенсфонда просто неоткуда брать. И возникает резонный вопрос об источнике подобных доплат.
Экономический̆ эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак подчеркивает, что дефицит Пенсионного фонда сейчас составляет сотни миллиардов гривен. И, если сейчас, во время войны, ЕСВ добавляется еще и от достаточно высокой зарплаты военных (что несколько нивелирует проблему), то после нашей победы зарплаты военных станут ниже. И не будут покрывать ту часть ПФУ, что сейчас. Придется брать еще больше дотаций из бюджета. С наполнением которого – проблемы.
На сегодня, отмечает он, есть много исключений. Те же судьи имеют привилегии. Их пенсия рассчитывается, независимо от того, сколько они платили ЕСВ. Есть и другие подобные категории. Также нам придется разбираться с пенсиями военных, ветеранов и так далее.
Откладывание накопительной системы – тоже проблема, уверен он. Понятно, что вводить ее во время войны очень сложно. Но можно проводить эту реформу, уточнив, что она начнет действовать после победы. А пока – подготовить необходимые законы, нормативные акты, инфраструктуру.
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