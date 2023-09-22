Подводные камни новой пенсионной реформы – с чем могут возникнуть проблемы

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с нового года украинское правительство запускает новую пенсионную реформу. Будет действовать система баллов, благодаря чему якобы каждый украинский пенсионер получит солидарную пенсию не ниже 30% его средней зарплаты в течение жизни. А вместе с накопительной составляющей это будет не менее 50%, уверяет премьер. Эксперты проанализировали подобные планы специально для издания "Комментарии".

Пенсионная реформа. Фото: из открытых источников

Главный вопрос – из каких источников брать средства на пенсии

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что накопительную систему точно не удастся запустить в следующем году. На это попросту нет средств, поясняет он.

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"Что касается солидарной... Если правительство сделает балльную систему, ничего принципиально не поменяется. Но для тех, кто выходил на пенсию в ранний период времени, когда средняя зарплата сильно отличалась от нынешней, определенные суммы придется доплачивать. Вопрос, опять же – из каких средств", – отмечает эксперт.

По его словам, уже сегодня в бюджете на 2024 года предусмотрено, что оттуда в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) перечислят 350 млрд грн.

Олег Пендзин напоминает, что солидарная система действует следующим образом: те люди, которые работают, платят единый социальный взнос (ЕСВ), который и направляется на пенсии ныне существующим пенсионерам. Но, если до широкомасштабной войны у нас было 12 млн работающих на 10,6 млн пенсионеров, то сегодня у нас лишь 9 млн работающих, из которых 3 млн – бюджетники, акцентирует экономист. Денег для накачки Пенсфонда просто неоткуда брать. И возникает резонный вопрос об источнике подобных доплат.

"Шмыгаль заявляет, что среднюю пенсию хотят поднять до 6 тыс грн (сейчас она 4,6 тыс). При этом среднюю пенсию сейчас получает порядка 6 млн пенсионеров. И снова всё тот же вопрос – из каких источников брать на это средства? Выглядят эти пенсионные инициативы как красивые лозунги во имя неких политических решений. В социальном плане – да, это нужно. Но, подчеркиваю, я не вижу ресурсов, – признался Олег Пендзин. – Все социальные затраты Украины покрываются сейчас за счет макрофинансовой помощи зарубежных партнеров. Которая в будущем году, скорее всего, сократится. И со стороны ЕС, и со стороны США. А мы тут губу раскатали на доплаты пенсионером. Я не против, я только за. Но – поясните за счет каких средств?!".

Балльная система – звучит красиво, но есть много проблем

Экономический̆ эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак подчеркивает, что дефицит Пенсионного фонда сейчас составляет сотни миллиардов гривен. И, если сейчас, во время войны, ЕСВ добавляется еще и от достаточно высокой зарплаты военных (что несколько нивелирует проблему), то после нашей победы зарплаты военных станут ниже. И не будут покрывать ту часть ПФУ, что сейчас. Придется брать еще больше дотаций из бюджета. С наполнением которого – проблемы.

"Что касается реформы, предложенной Кабмином – нечто подобное ожидалось. Уже несколько лет идет речь о том, чтобы пенсии индексировались в зависимости от того, сколько человек вносил взносов в ПФУ за время своей работы. Но следует понимать, что балльная система даст результат, лишь если все в Украине перейдут на одинаковые принципы начисления пенсий (для начала — баллов), независимо от того, кем работает человек", – поясняет эксперт.

На сегодня, отмечает он, есть много исключений. Те же судьи имеют привилегии. Их пенсия рассчитывается, независимо от того, сколько они платили ЕСВ. Есть и другие подобные категории. Также нам придется разбираться с пенсиями военных, ветеранов и так далее.

"Так что балльная система — это звучит красиво. Но есть много проблем, которые придется решать. Пока не ясно – как", – считает Тарас Козак.

Откладывание накопительной системы – тоже проблема, уверен он. Понятно, что вводить ее во время войны очень сложно. Но можно проводить эту реформу, уточнив, что она начнет действовать после победы. А пока – подготовить необходимые законы, нормативные акты, инфраструктуру.

"Чтобы после прихода мира все украинцы могли направлять часть своего заработка на личный пенсионный накопительный счет. Это были бы их средства, которые могли наследоваться, инвестироваться. Таким образом украинская экономика получила бы большой финансовый ресурс. Так что в целом направление правильное, но пока есть много вопросов", – констатирует эксперт.

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