Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН по Карабаху

Армения 11 августа обратилась в ООН с просьбой провести срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе "в результате вынужденной блокады". Об этом, как сообщают "Комментарии", заявила пресс-служба МИД Армении в субботу, 12 августа.

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"После 15 июня 2023 года крайняя нехватка товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, усугубилась, когда Азербайджан полностью закрыл Лачинский коридор — единственный маршрут, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, — запретив любые, даже гуманитарные выходы в Нагорный Карабах. Преднамеренные постоянные перебои с поставками природного газа и электроэнергии в Нагорный Карабах со стороны Азербайджана нанесли огромный ущерб средствам к существованию людей", — заявил постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме на имя председателя Совбеза ООН. Из-за нехватки основных продуктов питания и витаминов около 2000 беременных женщин, около 30 000 детей, 20 000 пожилых людей и 9000 инвалидов борются за выживание в условиях недоедания, а люди с хроническими заболеваниями остались без лекарств, утверждает дипломат.

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Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом. 11 июля 2023 года госпогранслужба Азербайджана заявила о временной приостановке деятельности погранично-пропускного пункта "Лачин". Причиной этого были названы "неоднократные попытки контрабанды посредством транспортных средств, принадлежащих Международному комитету Красного Креста".

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