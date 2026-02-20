Армения на грани духовного взрыва: аресты иерархов, давление на Католикоса и «реформа» под контролем государства

В Армении обостряется конфликт между государственной властью и Армянской Апостольской Церковью . Об этом сообщает Christian Today , отмечая серию арестов иерархов и растущее политическое давление на духовное руководство страны.

Преследование Церкви в Армении – аресты архиепископов и политическое давление на Армянскую Апостольскую Церковь

Одной из ключевых фигур по делу стал архиепископ Баграт Галстанян, который уже около полугода находится под стражей. Ему инкриминируют "терроризм" после организации мирного шествия против политики премьер-министра Никол Пашинян . Речь идет об акциях протеста, которые происходили на фоне внутриполитического напряжения и общественной дискуссии по поводу курса правительства.

Вместе с Галстаняном, по информации издания, более десятка клириков либо находятся под домашним арестом, либо стали фигурантами уголовных производств. Формулировка обвинений вызвала резонанс в религиозных и правозащитных кругах , поскольку протестные действия духовенства позиционировались как мирные.

Параллельно премьер Пашинян открыто призвал к отставке Католикоса всех армян Гарегин II . Кроме того, был создан специальный комитет по "реформе" Церкви, который, по оценкам критиков, может означать усиление государственного контроля над церковными структурами . В публичном пространстве это уже привело к дискуссии о границах вмешательства светской власти в дела религиозного института.

Эксперты, на которых ссылается Christian Today, сравнивают ситуацию с историческими примерами давления на духовенство в советский период, в частности, с репрессивными практиками 1930-х годов. Хотя контекст разный, сам факт уголовного преследования иерархов вызывает беспокойство среди части общества.

Отдельно подчеркивается геополитическое измерение ситуации. В материалах упоминается, что ослабление позиций Церкви может отвечать интересам внешних игроков – в частности, Азербайджана и Турции , имеющих сложные отношения с Арменией. Некоторые аналитики считают, что Церковь традиционно играет роль духовной опоры национальной идентичности , поэтому становится фактором в политических переговорах.

В то же время западные правительства пока не сделали громких заявлений по поводу ситуации вокруг Армянской Апостольской Церкви. Это объясняется сложной региональной конфигурацией безопасности и приоритетами внешней политики.

На этом фоне армянское общество оказалось перед сложным выбором между политической модернизацией государства и сохранением традиционной роли Церкви. Вопрос свободы вероисповедания и автономии религиозных институций становится центральным во внутренней повестке дня страны . Дальнейшее развитие событий может иметь долгосрочные последствия не только для религиозной сферы, но и для стабильности Армении в целом.

