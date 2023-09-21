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Армения готовится принять тысячи беженцев из Карабаха

Азербайджан постепенно устанавливает контроль над Нагорным Карабахом, а многие армяне готовятся его покидать

сегодня, 18:55
Автор:
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Константин Куликов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что в данный момент ведется подготовка к размещению примерно 40 тыс. семей из Карабаха. Об этом сообщают "Комментарии".

Армения готовится принять тысячи беженцев из Карабаха

Никол Пашинян

Стоит отметить, что население самопровозглашенной армянской республики Арцах в Нагорном Карабахе согласно переписи 2015 года составляло 150 тысяч человек, преимущественно армян. Азербайджанское и курдское население Карабаха было изгнано в ходе Первой карабахской войны 1992-1994 годов. В свою очередь тогда же армяне покинули территорию Азербайджана. В попытках сохранить видимость абсолютного контроля ситуации в стране на трассах, ведущих от южного фронта, азербайджанская армия заставляла потоки азербайджанских беженцев, двигавшихся в сторону перегруженного Баку, вернуться назад в зону боевых действий или искать убежище в Иране. Голод и недоедание среди беженцев достигли критического уровня, и только вмешательство внешних сил, в частности, Ирана, предотвратило ещё большие людские потери.


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В Армении последствия конфликта были такими же обременительными. Ценой за помощь армянам Карабаха стало полное прекращение поставок энергоносителей и других жизненно важных товаров, поступавших в Армению по железной дороге из Азербайджана и Турции.

Тем временем, в Словакии на выборах лидирует антиукраинская сила. Уже сейчас социологи считают, что ни у одной партии Словакии по итогам выборов не будет большинства.

Западные СМИ рассказали, к какой мысли пора привыкать украинцам. Издание отметило, что просить о прекращении огня или о начале переговоров бессмысленно.

А в Закавказье срывают армянские флаги. Азербайджанские военные устанавливают контроль над населенными пунктами Нагорного Карабаха. 



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