В Закавказье срывают армянские флаги: что происходит

В Евлахе сегодня, 21 сентября, состоялась встреча азербайджанской делегации с представителями армян Нагорного Карабаха. Подробности и итоги переговоров пока не известны, но предполагается, что на ней будут обсуждается вопросы вхождения армянского населения Карабаха в состав Азербайджана. Об этом сообщают "Комментарии".

Военнослужащий армии Азербайджана срывает армянский флаг

Баку на встрече представлял депутат парламента Рамин Мамедов, который назначен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ответственным за переговоры с армянскими жителями Карабаха-Арцаха. С армянской стороны в переговорах участвовали депутаты парламента самопровозглашенной армянской республики Арцах в Нагорном Карабахе Давид Мелкумян и Арег Авагян. При этом посредниками в переговорах выступило командование российских миротворцев.

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В это же время МВД непризнанной республики заявило о новом обстреле Степанакерта, который азербайджанцы называют Ханкенди.

"С территорий, прилегающих к Степанакерту, вооруженные силы Азербайджана нарушили договоренность о прекращении огня и начали обстрел из разных видов стрелкового оружия. Стрельба слышна и в центре столицы. Из соображений безопасности мы призываем оставаться в убежищах. Мы будем следить за ситуацией", — сказано в сообщении.

Тем временем, в Сети появляются видео, которые свидетельствуют о том, что армия Азербайджана берет под контроль территорию самопровозглашенного Арцаха, срывая флаги Армении и Нагорно-Карабахской респулики.

Тем временем, РФ готовится к еще большим военным действиям.

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А эксперты рассказали, что теперь будет с Карабахом и почему Москва "слила" союзника.