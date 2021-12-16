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Арестович: Ростовский суд признал факт присутствия российской армии в Украине

Такое судебное решение Арестович назвал прямым доказательством российского военного присутствия в Украине

сегодня, 15:00
Автор:

Людмила Слободенюк
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Арестович: Ростовский суд признал факт присутствия российской армии в Украине

Алексей Арестович - фото: Facebook

Ростовский суд в России вынес приговор по коррупционному делу, где описан факт поставки питания российской армии на временно оккупированные территории Украины. В деле фигурирует так называемый Забалуев В.Н., требовавший вознаграждение с водителей грузовиков, направлявшихся в ЛНР-ДНР, доставляя продукты питания российским военным. Решение Ростовского суда советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович обнародовал в Facebook.

В документе Кировского районного суда в городе Ростов-на-Дону перечислены списки продуктов, которые везли для российской армии, а также и их стоимость. Колона грузовиков отправлялась раз в две недели численным количеством из 70 машин. Ежемесячно осуществлялась закупка продовольствия на 1,7 миллионов долларов. Это более 1300 тонн товаров, поставляемых дважды в месяц.

"Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР", — говорится в приговоре.
Такой юридический документ Арестович считает беспрецендентным доказательством русского военного присутствия в Украине.

"Если серьезно, то решение российского суда – самый мощный правовой прецедент, который может (и будет) стать основанием для пересмотра всего статуса вооруженного конфликта на востоке Украины. Хочу напомнить, что украинская позиция всегда была, что у нас международный военный конфликт с РФ, российская — что на востоке Украины внутренний гражданский конфликт. Международные институты склонялись преимущественно к нашему варианту, но были нюансы. Теперь создан прецедент международного уголовного права," — написал у себя на Facebook Арестович.

Подробнее об этом судебном деле можно прочитать по ссылке.

В Кремле уже отреагировали — там эту информацию назвали ошибкой того, кто писал текст.

 "Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации", — заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.


Напомним, ранее мы писали о том, что Путин готов говорить с Зеленским: в Кремле сделали заявление


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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/4985407898189917
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