Арестович: Ростовский суд признал факт присутствия российской армии в Украине

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Людмила Слободенюк
Алексей Арестович - фото: Facebook
Ростовский суд в России вынес приговор по коррупционному делу, где описан факт поставки питания российской армии на временно оккупированные территории Украины. В деле фигурирует так называемый Забалуев В.Н., требовавший вознаграждение с водителей грузовиков, направлявшихся в ЛНР-ДНР, доставляя продукты питания российским военным. Решение Ростовского суда советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович обнародовал в Facebook.
В документе Кировского районного суда в городе Ростов-на-Дону перечислены списки продуктов, которые везли для российской армии, а также и их стоимость. Колона грузовиков отправлялась раз в две недели численным количеством из 70 машин. Ежемесячно осуществлялась закупка продовольствия на 1,7 миллионов долларов. Это более 1300 тонн товаров, поставляемых дважды в месяц.
Подробнее об этом судебном деле можно прочитать по ссылке.
В Кремле уже отреагировали — там эту информацию назвали ошибкой того, кто писал текст.
Напомним, ранее мы писали о том, что Путин готов говорить с Зеленским: в Кремле сделали заявление
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