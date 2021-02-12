Стало известно, сколько заработал глава МОЗ Степанов за декабрь и январь

Стал известен официальный размер заработной платы министра охраны здоровья Украины Максима Степанова за декабрь 2020 года и январь 2021 года. Суммарно за два месяца глава МОЗ заработал почти 150 тысяч гривен. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения в ответ на запрос журналиста "Комментариев".

Степанов. Фото: Google

В секретариате Кабмина сообщили, что за декабрь 2020 года Максим Степанов заработал 73 230 гривен. В январе 2021 года заработная плата главы МОЗ составила 74 290 гривен.

Максим Степанов возглавляет министерство охраны здоровья с марта 2020 года. Он заменил на этой должности известного хирурга Илью Емца. На тот момент он стал уже четвертым министром здравоохранения за последние семь месяцев.

Также с 2017 по 2019 год Степанов занимал должность главы Одесской областной государственной администрации. В апреле 2019 года имел конфликт с президентом Петром Порошенко, после чего был уволен с должности за необеспеченные результатов выборов.

В ответ на увольнение Степанов выступил с обвинениями в адрес Порошенко насчет превышения должностных полномочий заявив, что он не писал заявлений об увольнении и отказался покидать должность губернатора.

На местных выборах в 2020 году Степанов возглавил избирательный список партии "Слуга народа" в Одесский областной совет.

До прихода в политику Степанов работал в НАК "Нафтогаз", налоговой администрации Украины, был заместителем главы Одесской ОГА во времена президента Ющенко, а также возглавлял государственное предприятие "Полиграфкомбинат Украина", которое занималось производством бланков для официальных документов.

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