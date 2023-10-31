logo

BTC/USD

34476.02

ETH/USD

1805.53

LTC/USD

68.51

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Американские страны разорвали отношения с Израилем
commentss НОВОСТИ Все новости

Американские страны разорвали отношения с Израилем

Две латиноамериканские страны разорвали дипломатические отношения с Израилем из-за проводимой им операции в секторе Газа

31 октября 2023, 23:50
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Правительство Боливии прекратило дипломатические отношения с Израилем из-за событий в секторе Газа, передает агентство Reuters. Об этом сообщают "Комментарии".

Американские страны разорвали отношения с Израилем

Два государства разорвали отношения с Израилем

В 2009 году Боливия также из-за действий Израиля в палестинском анклаве разрывала дипломатические отношения, они были восстановлено только в 2019 году.


Позже стало известно о таком же решении президента Колумбии.

Напомним, что в данный момент Израиль проводит в секторе Газа боевую операцию "Железные мечи" в ответ на вторжение 7 октября 2023 года сил ХАМАС на территорию Израиля. В ходе вторжения ХАМАС было жестоко убито 1400 израильтян, преимущественно гражданских. Еще 230 было захвачено в заложники.

В свою очередь, ХАМАС и сторонники палестинцев говорят о  неадекватном применении Израилем силы, а именно — авиаударах, от которых по разным оценкам погибло от семи до 8 тысяч жителей Газы, значительная часть из которых дети.

Попытка найти компромисс, путем освобождения захваченных ХАМАСом заложников, не увенчалась успехом. В ответ на отказ террористов освободить заложников Израиль начал наземную операцию в Газе, которая сопровождается применением не только авиации, но и танков и пехоты.

Тем временем, Зеленский ответил TIME и Арестовичу. Глава государства напомнил об успехах 2022 года и вытеснении россиян из бассейна Черного моря.

Кремль сменил командующего на Херсонском направлении. В России был назначен новый командующий воздушно-десантными войсками РФ. 

А украинский "Холостяк" ответил, пойдет ли воевать, если получит повестку. Добрынин рассказал, что у него есть проблемы со здоровьем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!