Американские страны разорвали отношения с Израилем

Правительство Боливии прекратило дипломатические отношения с Израилем из-за событий в секторе Газа, передает агентство Reuters. Об этом сообщают "Комментарии".

Два государства разорвали отношения с Израилем

В 2009 году Боливия также из-за действий Израиля в палестинском анклаве разрывала дипломатические отношения, они были восстановлено только в 2019 году.

Позже стало известно о таком же решении президента Колумбии.

Напомним, что в данный момент Израиль проводит в секторе Газа боевую операцию "Железные мечи" в ответ на вторжение 7 октября 2023 года сил ХАМАС на территорию Израиля. В ходе вторжения ХАМАС было жестоко убито 1400 израильтян, преимущественно гражданских. Еще 230 было захвачено в заложники.

В свою очередь, ХАМАС и сторонники палестинцев говорят о неадекватном применении Израилем силы, а именно — авиаударах, от которых по разным оценкам погибло от семи до 8 тысяч жителей Газы, значительная часть из которых дети.

Попытка найти компромисс, путем освобождения захваченных ХАМАСом заложников, не увенчалась успехом. В ответ на отказ террористов освободить заложников Израиль начал наземную операцию в Газе, которая сопровождается применением не только авиации, но и танков и пехоты.

Тем временем, Зеленский ответил TIME и Арестовичу. Глава государства напомнил об успехах 2022 года и вытеснении россиян из бассейна Черного моря.

Кремль сменил командующего на Херсонском направлении. В России был назначен новый командующий воздушно-десантными войсками РФ.

А украинский "Холостяк" ответил, пойдет ли воевать, если получит повестку. Добрынин рассказал, что у него есть проблемы со здоровьем.