Зеленский ответил TIME и Арестовичу

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Константин Куликов
Зеленский в своем вечернем обращении ответил на критику в свой адрес, которую распространил журнал TIME и подхватили в Украине, в частности экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщают "Комментарии".
Зеленский
"Современный мир так устроен, что привыкает слишком быстро к успехам. Когда началась полномасштабная агрессия, многие в мире ожидали, что Украина не устоит. Теперь воспринимаются уже просто как данность колоссальные вещи, которые делают наши люди, все наши воины, — заявил Владимир Зеленского, которого упрекают за "неуспех" контрнаступления в 2023 г. — Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории, хоть и не так часто обсуждается сейчас. Но… чтобы там не было, нам свое вершить – защищать свое государство, украинскую независимость, нашу жизнь, нашу культуру, украинскую свободу. И мы защитим!"
Кроме этого, Зеленский поблагодарил всех, кто "не выгорел, кто верит в Украину так же, как 24 февраля, и так же сражается ради Украины, кто заботится об Украине".
Напомним, что 30 октября авторитетное издание Time опубликовало обширную статью, посвященную президенту Зеленскому и текущей ситуации в российско-украинской войне. Автор статьи пишет о непростой ситуации на фронте, нехватке солдат в ВСУ, сокращении западной поддержки. В публикации говорится, что стороны лишились более 100 тысяч солдат. В ней также поднимается тема коррупции, в частности в Минобороны, падения поддержки Украины со стороны партнеров, конфликта между украинскими политиками и военными.
Тем временем эксперты рассказали, какие сигналы скрывает статья TIME о Зеленском и Украине.
Командиры на передовой начинают саботировать приказы о наступлении.
А Данилов отреагировал на информацию Time о высоких потерях ВСУ и нехватке военных.
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Ігор
31 октября 2023, 23:51
Афганістан Корея Куба перед більш сильними супердержавами вистояли, а цей корумпований так і буде брехати. Він один вірить в успіх і тримає Україну на своїх корупційних плечах. Довів країну що більше ніхто не вірить. Якби не він війни б і не було йому вигідно бо статки юдеїв ростуть.