Зеленский ответил TIME и Арестовичу

Зеленский в своем вечернем обращении ответил на критику в свой адрес, которую распространил журнал TIME и подхватили в Украине, в частности экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщают "Комментарии".

Зеленский

"Современный мир так устроен, что привыкает слишком быстро к успехам. Когда началась полномасштабная агрессия, многие в мире ожидали, что Украина не устоит. Теперь воспринимаются уже просто как данность колоссальные вещи, которые делают наши люди, все наши воины, — заявил Владимир Зеленского, которого упрекают за "неуспех" контрнаступления в 2023 г. — Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории, хоть и не так часто обсуждается сейчас. Но… чтобы там не было, нам свое вершить – защищать свое государство, украинскую независимость, нашу жизнь, нашу культуру, украинскую свободу. И мы защитим!"

Кроме этого, Зеленский поблагодарил всех, кто "не выгорел, кто верит в Украину так же, как 24 февраля, и так же сражается ради Украины, кто заботится об Украине".

Напомним, что 30 октября авторитетное издание Time опубликовало обширную статью, посвященную президенту Зеленскому и текущей ситуации в российско-украинской войне. Автор статьи пишет о непростой ситуации на фронте, нехватке солдат в ВСУ, сокращении западной поддержки. В публикации говорится, что стороны лишились более 100 тысяч солдат. В ней также поднимается тема коррупции, в частности в Минобороны, падения поддержки Украины со стороны партнеров, конфликта между украинскими политиками и военными.

Тем временем эксперты рассказали, какие сигналы скрывает статья TIME о Зеленском и Украине.

Командиры на передовой начинают саботировать приказы о наступлении.

А Данилов отреагировал на информацию Time о высоких потерях ВСУ и нехватке военных.