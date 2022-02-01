Альянс Украины-Польши-Британии: что стоит за новым объединением и при чем здесь Антанта

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился четырьмя фактами о новом малом альянсе Украина-Польша-Великобритания. Что можно сказать об этом объединении, исходя из этих фактов? Оцените его позитив и возможные риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаги Украины, Польши, Британии. Фото: из открытых источников

Спустя более 100 лет Британия пытается реализовать что-то подобное "Антанты"

Политический эксперт Михаил Чаплыга предполагает, что мы видим больше пиарный ход, чем реальное объединение.

"Серьезные союзы заключаются на уровне глав государств, а не министров иностранных дел, и ратифицируются в парламенте. Более того, они прописываются в стратегии национальной безопасности. Плюс подтверждаются большими двусторонними или трехсторонними договорами, – поясняет он. – Именно поэтому я считаю это больше пиарным ходом, а соответствующее соглашение будет чисто рамочным. Военное сотрудничество Украины с Британией происходит, независимо о того, есть подобный договор или нет. Взаимодействие Британии и Польши – тоже давняя история. Как и взаимодействие Британии с Турцией в Черном море не требует каких-либо специальных договоренностей".

Всё это, по словам Михаила Чаплыги больше напоминает либо создание "Антанты" (военно-политический блок России, Великобритании и Франции начала прошлого века, созданный в качестве противовеса "Тройственному союзу" Германии, Австро-Венгрии и Италии) в современном варианте, либо такой себе восточно-европейский AUKUS (акроним, образованный по составу участников Australia, United Kingdom, United States – трёхсторонний альянс, образованный Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 для противостояния Китаю вне рамок НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе).

"Мы видим, по сути, давнюю мечту Бжезинского (американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения, советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера – прим. ред.) о так называемой Балто-Черноморской дуге, которая отделила бы Германию от России. Британия постоянно занималась тем, что старалась рассорить треугольник Париж-Берлин-Москва. Не дать создать континентальный союз. Для этого предпринимались все усилия, создавались различные альянсы. В том числе первая "Антанта". Что-то подобное, спустя более 100 лет, Британия пытается реализовать сейчас. Втягивая в этом, в том числе Украину", – считает эксперт.

Впрочем, в ситуации, по его мнению, есть и позитив.

"Одним из требований, которые выдвигает РФ в рамках "гарантий безопасности" (и в чём-то США с этим, возможно, согласны), является непринятие Украины в НАТО и не размещение войск Североатлантического альянса на украинской территории. По сути, возврат к нейтральному статусу. Простое объявление об этом вызовет внутренние протесты в Украине, – поясняет Михаил Чаплыга. – А вот альтернатива НАТО в виде такого тройственного союза (Британия-Украина-Польша), включая военный аспект, это формально не вступление в НАТО и нейтральный статус Украины. Но при этом мы оказываемся под "зонтиком" Британии. Такая себе удачная находка в геополитическом плане для Украины".

При этом эксперт сомневается, что инициатором выступила именно Украина, как уверяет Кулеба. Скорее, считает Михаил Чаплыга, всё придумала именно Британия, но настояла на том, чтобы наша страна взяла на себя инициативу. Чтобы Лондон мог сказать "это они позвали нас, а не мы сами пришли".

При всех позитивах, есть и риск, что этот альянс может не понравиться Германии и Франции

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько уверен:

"Новый альянс Полубрит (Польша, Украина, Британия) является самым мощным международным объединением безопасности, где находится Украина. Нам не хватало такого альянса с учетом угрозы вторжения со стороны России. Идеальным вариантом было бы НАТО, но пока не складывается".

По мнению эксперта, не мешало бы посмотреть на устав нового альянса — на каких условиях объединились и есть ли там что-то вроде п. 5 Устава НАТО, когда агрессия против отдельного члена считается агрессией против всего альянса. И как насчет вступления новых членов, например, США?

"При всех позитивах, есть и риск, – отмечает Владимир Манько. – Этот альянс может не понравиться Германии и Франции. И тогда Россия может сыграть в противоречиях, чтобы нарушить единство западного мира, единство НАТО. Задание Украины – не допустить этого".

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