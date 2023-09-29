Алиев сделал заявление об Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после успешной операции по возвращению Нагорного Карабаха, сделал заявление о признании территориальной целостности Армении. Об этом сообщают "Комментарии".



Ильхам Алиев

"Мы признаем территориальную целостность Армении, заявляем об этом и делаем это со всей ответственностью, — заявил Алиев. — Если бы у нас были другие намерения, то 20 сентября операция не прекратилась бы. Я хочу, чтобы все это знали. И руководству Армении, и тем, кто стоит за ними, и тем, кто, возможно, думает о каких-то неприемлемых планах в отношении Азербайджана, советую не испытывать в очередной раз наше терпение".

Напомним, что после возвращения Карабаха, который большинством стран мира, в том числе Арменией, признается частью Азербайджана, многие аналитики стали говорить о новых возможных территориальных претензиях. В частности, эксперты высказывали мнение, что Азербайджан может потребовать себе так называемый "Зангезурский коридор". Он пролегает по территории Армении, которая отделяет азербайджанскую Нахичевань от остальной части этой страны.

В данный момент происходит массовый исход армянского населения из Карабаха, который, вероятно, временно полностью станет безлюдным. Во всяком случае, пока туда не вернется азербайджанское население. Азербайджан гарантировал армянской общине Карабаха безопасность. Тем не менее, уже около ста тысяч из 120 тысяч карабахских армян покинули родной дом.

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