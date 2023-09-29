"Мы не видим конца этой войны": в НАТО призвали готовиться к долгосрочной конфронтации

Начальник штаба армии Румынии генерал Даниэль Петреску призвал страны НАТО подготовиться к "долгосрочной конфронтации с Россией". Об этом, как сообщают "Комментарии", он заявил в Бухаресте на Евроатлантическом форуме устойчивости.



Даниэль Петреску

"Война вернулась в Европу, — передает его слова Romania Journal. — Это война, выбранная Россией, которая для Украины является войной за национальное выживание и борьбой за западные ценности. Мы не видим конца этой войны сейчас, и, хотя мы восхищаемся устойчивостью украинского общества перед лицом российских атак, мы также должны готовиться к долгосрочной конфронтации с режимом Российской Федерации".

По его словам, Россия внесла дестабилизацию во весь Черноморский регион, в частности она глушит GPS-сигналы кораблей в территориальных водах Румынии, провоцируя столкновения судов. Также ее ракеты и беспилотники, которыми она атакует Украину, уже неоднократно падали на территорию Румынии. Для противостояния этой угрозе придунайская страна перебазирует поближе к границе с Украиной средства своих ПВО.

В целом, значительная часть акватории Черного моря стала театром боевых действий — с моря Россия наносит ракетные удары по гражданской и военной инфраструктуре Украины, а также в море появилась минная угроза. Все это сократило возможность свободного судоходства по Черному морю.

Тем временем, указ о призыве 130 тысяч россиян подписан. Путин пока не решается объявить об очередной волне мобилизации, пытаясь обойтись призывниками.

Медведев похвалился новым оружием и рассказал, чего оно боится. Заместителю главы Совбеза РФ продемонстрировали новую российскую ракету.

А в США пояснили, каким может быть прочное перемирие в Украине.





