Алиев и Пашинян заявили о взаимном признании границ

Баку и Ереван договорились о взаимном признании территориальной целостности. Подобные заявления были сделаны премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве, 25 мая. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает DW.

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"Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", — приводит в этой связи слова Никола Пашиняна российское агентство ТАСС.

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Ранее, 22 мая, Пашинян заявил на пресс-конференции в Ереване, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Со своей стороны Ильхам Алиев 25 мая подчеркнул, что у Баку и Еревана есть возможность выхода на мирное соглашение, "тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана".

Между тем, Никол Пашинян на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета выразил недовольство использованием Ильхамом Алиевым выражения "зангезурский коридор", которое, по мнению премьера Армении, связано с территориальными претензиями Азербайджана к его стране. Как подчеркнул Пашинян, в трехстороннем заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России упоминается лишь Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом. В ответ Алиев указал, что территориальных претензий в его словах нет, а использованный им термин принят в международной практике. Разногласия между лидерами Армении и Азербайджана вызвала также оценка ситуации в Лачинском коридоре. С точки зрения Пашиняна, он сейчас заблокирован. Алиев не согласился с этим.

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