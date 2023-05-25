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В РФ встревожились: Лавров вслед за Кулебой собрался с визитом в Африку

Африка - превращается в дипломатический поединок, Россия пытается не допустить сближения африканских стран с Украиной

сегодня, 12:42
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Автор:

Кравцев Сергей

Африка остается территорией дипломатического поединка. Чтобы не потерять свой так называемый авторитет на континенте, Кремль уже сейчас готовит турне министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в его видеообращении.

В РФ встревожились: Лавров вслед за Кулебой собрался с визитом в Африку

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Все, конечно, непросто. Потому что 30 лет Россия здесь очень мощно работала и сеяла свою пропаганду. Убеждает, что она является спасителем и защитником Африки", — отметил глава МИД Украины.


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По его словам, Россия даже на расстоянии пытается ставить палки в колеса украинским дипломатам. Там из Москвы приходят оказания послам в африканских странах, чтобы те экстренно встречались с лидерами африканских стран и убеждали их, что не стоит встречаться с представителями Украины.

"Лавров планирует по моим следам сразу говорить с теми людьми, с которыми я говорил, готовит свои визиты", – отметил Дмитрий Кулеба.

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 22 мая начал второе турне, спустя примерно полугодие, турне по странам Африки. Происходит оно на фоне разнообразных мирных инициатив, в том числе со стороны ряда африканских стран, ради прекращения войны в Украине. При этом официальный Киев четко дает понять, что намерен говорить о неких переговорах исключительно на основании формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. О чем говорит столь плотный поток миротворческих предложений? Каким образом следует действовать официальному Киеву? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Источник: https://www.instagram.com/reel/CsqGBs3ppzY/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D
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