В РФ встревожились: Лавров вслед за Кулебой собрался с визитом в Африку

Африка остается территорией дипломатического поединка. Чтобы не потерять свой так называемый авторитет на континенте, Кремль уже сейчас готовит турне министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в его видеообращении.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Все, конечно, непросто. Потому что 30 лет Россия здесь очень мощно работала и сеяла свою пропаганду. Убеждает, что она является спасителем и защитником Африки", — отметил глава МИД Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По его словам, Россия даже на расстоянии пытается ставить палки в колеса украинским дипломатам. Там из Москвы приходят оказания послам в африканских странах, чтобы те экстренно встречались с лидерами африканских стран и убеждали их, что не стоит встречаться с представителями Украины.

"Лавров планирует по моим следам сразу говорить с теми людьми, с которыми я говорил, готовит свои визиты", – отметил Дмитрий Кулеба.

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 22 мая начал второе турне, спустя примерно полугодие, турне по странам Африки. Происходит оно на фоне разнообразных мирных инициатив, в том числе со стороны ряда африканских стран, ради прекращения войны в Украине. При этом официальный Киев четко дает понять, что намерен говорить о неких переговорах исключительно на основании формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. О чем говорит столь плотный поток миротворческих предложений? Каким образом следует действовать официальному Киеву? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — готовимся к очередному "Рамштайну": что и когда может получить Украина.



