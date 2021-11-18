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Агрессивность РФ возросла: что делает Украина ради своей безопасности

Украина вместе с западными партнерами разрабатывает комплексный пакет сдерживания России

сегодня, 19:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Наша страна в сотрудничестве с представителями Запада работает над комплексным пакетом сдерживания РФ. Сюда включается политическое и дипломатическое давление, ощутимые экономические санкции по поводу распространения агрессии и реализация списка конкретных потребностей для укрепления Украинской Армии. Об этом информируют "Комментарии", обнародуя заявление главы отечественного МИДа Дмитрия Кулебы во время пресс-конференции.

Агрессивность РФ возросла: что делает Украина ради своей безопасности

Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)

Украинский министр отметил, что провел переговоры в Вашингтоне и в Брюсселе. В частности, у него была продуктивная встреча с Генсеком военно-атлантического блока Йенсом Столтенбергом.

Кулеба рассказал, что была обсуждена ситуация с безопасностью и организация совместного противодействия относительно гибридных угроз со стороны России. Глава НАТО пригласил нашего чиновника на встречу министров иностранных дел военно-атлантического блока, которая будет проходить 30 ноября – 1 декабря в Риге. Это говорит о доверии НАТО к нашей стране, как к ближайшему партнеру в Черноморском регионе.

Министр подчеркнул, что агрессивный тон РФ сейчас существенно вырос как на дипломатическом, так и военном направлениях. Поэтому наша страна вместе с международными партнерами будет противодействовать ее гибридным угрозам.

Представители отечественной дипломатии укрепляют национальную безопасность по трем направлениям. Это – наши единомышленники, санкции, оружие. Важна политическая поддержка нашей страны со стороны серьезных евроатлантических союзников, увеличение дипломатического и экономического давления на страну-агрессора и новые контракты о поставке оружия для украинской армии, – резюмировал Дмитрий Кулеба.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кулеба назвал условие, когда Киев поможет ЕС решить вопрос с мигрантами из Беларуси.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=748144516145648
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