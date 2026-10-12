Зеленский заговорил о выборах, но при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский наметил четкие предпосылки, при которых государство теоретически сможет вернуться к вопросу проведения общенационального голосования. В условиях постоянного военного положения и регулярного воздушного террора со стороны страны-агрессорки организация любого электорального процесса абсолютно нереальна из-за прямых угроз для жизни граждан. Кроме того, глава государства акцентировал внимание на изменении стратегии врага, который перешел к изнурительным и непрерывным налетам.

Владимир Зеленский. Фото: коллаж портала "Комментарии"

По словам украинского лидера, интенсивность вражеских атак на гражданскую инфраструктуру и города достигла беспрецедентных показателей.

"Россия атакует Украину днем и ночью, — подчеркнул Владимир Зеленский, описывая текущую ситуацию безопасности на земле и в небе, — а по новой тактике РФ удары происходят ежечасно".

Руководитель страны подчеркнул, что при таких экстремальных обстоятельствах проведение выборов невозможно прежде всего из соображений безопасности. Кроме сугубо физических рисков для избирателей на участках, Зеленский напомнил о юридической стороне вопроса: даже в случае потенциального достижения краткосрочного перемирия организация электоральных процедур прямо противоречит действующему украинскому законодательству и Конституции, запрещающим голосование во время действия военного положения.

Однако Президент Украины допустил изменение подхода в случае глобальных дипломатических сдвигов на самом высоком международном уровне.

"Готов обсудить выборы, если будет достигнуто соглашение о полном прекращении огня", — заявил Владимир Зеленский.

Он резюмировал, что если Соединенные Штаты Америки смогут достичь твердых договоренностей с Российской Федерацией по поводу всеобъемлющей и полной остановки боевых действий, официальный Киев выразит готовность детально рассматривать и анализировать этот политический вопрос. В настоящее время главным приоритетом для государства остается усиление противовоздушной обороны и сдерживание ежечасных вражеских налетов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле прокомментировали возможную смену власти в Украине.