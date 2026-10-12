Зеленский заговорил о выборах, но при одном условии

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Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский наметил четкие предпосылки, при которых государство теоретически сможет вернуться к вопросу проведения общенационального голосования. В условиях постоянного военного положения и регулярного воздушного террора со стороны страны-агрессорки организация любого электорального процесса абсолютно нереальна из-за прямых угроз для жизни граждан. Кроме того, глава государства акцентировал внимание на изменении стратегии врага, который перешел к изнурительным и непрерывным налетам.
Владимир Зеленский. Фото: коллаж портала "Комментарии"
По словам украинского лидера, интенсивность вражеских атак на гражданскую инфраструктуру и города достигла беспрецедентных показателей.
Руководитель страны подчеркнул, что при таких экстремальных обстоятельствах проведение выборов невозможно прежде всего из соображений безопасности. Кроме сугубо физических рисков для избирателей на участках, Зеленский напомнил о юридической стороне вопроса: даже в случае потенциального достижения краткосрочного перемирия организация электоральных процедур прямо противоречит действующему украинскому законодательству и Конституции, запрещающим голосование во время действия военного положения.
Однако Президент Украины допустил изменение подхода в случае глобальных дипломатических сдвигов на самом высоком международном уровне.
Он резюмировал, что если Соединенные Штаты Америки смогут достичь твердых договоренностей с Российской Федерацией по поводу всеобъемлющей и полной остановки боевых действий, официальный Киев выразит готовность детально рассматривать и анализировать этот политический вопрос. В настоящее время главным приоритетом для государства остается усиление противовоздушной обороны и сдерживание ежечасных вражеских налетов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле прокомментировали возможную смену власти в Украине.