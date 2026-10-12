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Зеленський заговорив про вибори, але за однієї умови

«Організувати вибори неможливо»: Зеленський назвав умови для обговорення голосування в Україні

12 жовтня 2026, 12:20
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Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський окреслив чіткі передумови, за яких держава теоретично зможе повернутися до питання проведення загальнонаціонального голосування. В умовах постійного воєнного стану та регулярного повітряного терору з боку країни-агресорки організація будь-якого електорального процесу є абсолютно нереальною через прямі загрози для життя громадян. Крім того, глава держави акцентував на зміні стратегії ворога, який перейшов до виснажливих і безперервних нальотів.

Зеленський заговорив про вибори, але за однієї умови

Володимир Зеленський. Фото: колаж порталу "Коментарі"

За словами українського лідера, інтенсивність ворожих атак на цивільну інфраструктуру та міста наразі досягла безпрецедентних показників.

"Росія атакує Україну вдень і вночі, — наголосив Володимир Зеленський, описуючи поточну безпекову ситуацію на землі та в небі, — а за новою тактикою РФ удари відбуваються щогодини".

Керівник країни підкреслив, що за таких екстремальних обставин проведення виборів є неможливим насамперед з міркувань безпеки. Окрім суто фізичних ризиків для виборців на дільницях, Зеленський нагадав про юридичний бік питання: навіть у разі потенційного досягнення короткострокового перемир’я, організація електоральних процедур прямо суперечить чинному українському законодавству та Конституції, які забороняють голосування під час дії воєнного стану.

Проте Президент України припустив зміну підходу у разі глобальних дипломатичних зрушень на найвищому міжнародному рівні.

"Готовий обговорити вибори, якщо буде досягнуто згоди про повне припинення вогню", — заявив Володимир Зеленський.

Він резюмував, що якщо Сполучені Штати Америки зможуть досягти твердих домовленостей із Російською Федерацією щодо всеосяжної та повної зупинки бойових дій, офіційний Київ виявить готовність детально розглядати та аналізувати це політичне питання. Наразі ж головним пріоритетом для держави залишається посилення протиповітряної оборони та стримування щогодинних ворожих нальотів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кремлі прокоментували можливу зміну влади в Україні.



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