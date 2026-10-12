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У Кремлі відреагували на слова Трампа про зміну влади в Україні

Пас від Вашингтона: як прессекретар Путіна інтерпретував заклик Трампа до зміни президента України

12 жовтня 2026, 08:04
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Недилько Ксения

Офіційний Кремль оперативно відреагував на резонансні заяви Дональда Трампа щодо майбутнього політичного керівництва України та необхідності кадрових змін на найвищому державному рівні. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував слова американського лідера про те, що для Києва настав час обрати нового очільника держави задля завершення повномасштабного конфлікту.

У Кремлі відреагували на слова Трампа про зміну влади в Україні

Володимир Зеленський. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Представник путінського режиму спробував перекласти всю відповідальність за продовження бойових дій на чинного українського гаранта, прив'язавши мирний процес до капітуляційних умов.

"Трамп сказав, що він вважає, що настав час для нового президента, — зазначив Пєсков, деталізуючи логіку Білого дому через власне бачення ситуації. — Чому? Тому що президент України має ухвалити дуже відповідальні та дуже складні рішення для зупинки цієї війни".

На думку речника Кремля, подальший розвиток подій на фронті та в дипломатичній площині повністю залежить від готовності Києва піти на поступки вимогам країни-агресорки.

"Або Зеленський бере на себе таку відповідальність, проявляє таку політичну волю, або він цього не робить, — резюмував Дмитро Пєсков, звинувативши українську сторону у відсутності кроків назустріч урегулюванню кризової ситуації: — Поки він цього не робить".

Варто зауважити, що подібні заяви російських високопосадовців є традиційним елементом інформаційного тиску, за допомогою якого Москва намагається підірвати легітимність української влади та змусити міжнародних партнерів схилити Київ до невигідних умов припинення вогню.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори.

“Україна проведе вибори у разі згоди Путіна на 60-денне перемир’я”, — Зеленський, пише “РБК-Україна”. Глава держави зауважив, що влада прийме будь-який вибір нашого українського народу. Однак, наголосив, якщо Трамп хоче виборів — треба перемир'я на 2 місяці.



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