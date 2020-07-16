Темная лошадка: накануне праймериз в Слуге народа появился новый кандидат в мэры Киева

Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Уже сегодня, 16 июля, в "Слуге народа" состоятся партийные праймериз. Политическая сила должна определиться, кто пойдет от них на выборы мэра Киева. Неожиданно к четырем основным претендентам присоединился пятый. О желании побороться за кресло мэра столицы заявил народный депутат из "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

Среди всех желающих побороться за кресло мэра столицы в "Слуге народа" решили выбрать единого кандидата, которого и будет поддерживать партия во время предвыборной гонки. Ранее основных претендентов было четыре: Николай Тищенко, Ирина Верещук, Александр Дубинский и Александр Качура. Накануне в эту компанию решил присоединиться еще один - Дмитрий Гурин.

"У меня хорошие новости - я решил идти на праймериз мэра Киева. Я очень хочу изменить столицу и другие варианты меня не устраивают. Без вариантов. Я много лет подряд занимаюсь развитием городов. Я люблю Киев и хочу, чтобы в "Слуге народа" поддержали реального кандидата, а не удобного спарринг-партнера", - написал Гурин на своей страничке в Facebook.

Потенциальный кандидат рассказал, что правила, по которым будут отбирать единого претендента, в "Слуга народа" разработали еще две недели назад. Кандидаты должны представлять свои программы, дебатировать друг с другом и пройти несколько уровней отбора.

"Эту процедуру разработали таким образом, чтобы все киевляне могли понять, что же на самом деле предлагают кандидаты. А главное, настоящие ли они, или очередные фейки. Хотя пока выглядит все так, как будто полноценной процедуры праймериз, в итоге, не будет. Вместо нее проведут очередной конкурс красоты", - возмущается депутат. "Поэтому я решил не ждать, пока объявят сбор документов и заявляю сейчас о своем решении", - добавил он.

Дмитрий Гурин 12 лет возглавлял рекламное агенство. Был советником в Министерстве здравоохранения. В Верховную Раду прошел как мажоритарщик от "Слуги народа" по Киеву.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какую проверку собираются устроить в "Слуге народа" для кандидатов на местные выборы на Донбассе.

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