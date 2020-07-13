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Зеленский снял с повестки Рады проекты о проведении выборов в райсоветы

Рада сегодня не будет рассматривать постановление о выборах

сегодня, 15:48
Автор:

Екатерина Белоброва
Зеленский снял с повестки Рады проекты о проведении выборов в райсоветы

Сегодня глава государства Владимир Зеленский отозвал с рассмотрения парламента несколько законопроектов, в том числе, о проведении осенних выборов в районные советы. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Как рассказал вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, Зеленский направил в Верховную раду письмо, чтобы с сегодняшней повестки дня снять проекты №3809 (о назначении местных выборов, - ред.) и №3708, 3708-1 - о зарплатах чиновников. Последний документ предусматривает снятие ограничения в 47 тысяч гривен, которое было введено на время карантина.

Кроме того, как добавили нардепы от фракции "Слуга народа", в поданном проекте некорректно описано, как будут проходить выборы в районные советы. Сегодня парламентский комитет по вопросам организации государственной власти пытался скорректировать и передать в тираж уточненную версию, но депутаты не успели подготовить документ до 14:00

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко поделился, по каким критериям будут отбирать кандидатов под президентским брендом на места. 

"Разумеется, это не выборы в Верховную Раду, где мы нашли новых людей в список и на округа. На местном уровне, особенно в ОТГ, будут люди, которые так или иначе ранее были в политике. Но если они разделяют наши ценности, имеют активную позицию, не являются представителями кланов, не замеченные в коррупционных схемах - они будут нашими депутатами", - указал парламентарий.


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