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В "Слуге народа" признались, что "новых лиц" на местных выборах не будет

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил. что кандидатов на местные выборы подбирать сложней. чем на парламентские

30 июня 2020, 19:30 comments530
Автор:

Екатерина Белоброва
В "Слуге народа" признались, что "новых лиц" на местных выборах не будет

Партия "Слуга народа" будет выдвигать кандидатов на местных выборах из тех, кто уже ранее занимался политикой, а потому практика "новых лиц" в данном случае упраздняется. Об этом рассказал глава партии Александр Корниенко в интервью изданию "Сегодня".

Так, по словам нардепа, в отличие от подбора кандидатов на парламентских выборах, на места выбрать людей, которые ранее в политике "не светились" оказалось задачей более сложной. При этом основное требование к политикам, которые заявят о себе, баллотируясь на места в городских и сельских советах, остается прежней. 

"Разумеется, это не выборы в Верховную Раду, где мы нашли новых людей в список и на округа. На местном уровне, особенно в ОТГ, будут люди, которые так или иначе ранее были в политике. Но если они разделяют наши ценности, имеют активную позицию, не являются представителями кланов, не замеченные в коррупционных схемах - они будут нашими депутатами", - указал Корниенко.

При этом он добавил, что на данный момент в партии активно готовятся к будущим выборам, но наиболее пиковая фаза предвыборной кампании стартует в штабах уже с августа.

"Третий этап перезагрузки власти будет реализован", - убежден глава "Слуги народа".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Слуге народа" по-прежнему не могут определиться, кто будет баллотироваться под их брендом на промежуточных выборах в Черниговской области на 108 округ.



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