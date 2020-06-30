В "Слуге народа" признались, что "новых лиц" на местных выборах не будет

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Екатерина Белоброва
Партия "Слуга народа" будет выдвигать кандидатов на местных выборах из тех, кто уже ранее занимался политикой, а потому практика "новых лиц" в данном случае упраздняется. Об этом рассказал глава партии Александр Корниенко в интервью изданию "Сегодня".
Так, по словам нардепа, в отличие от подбора кандидатов на парламентских выборах, на места выбрать людей, которые ранее в политике "не светились" оказалось задачей более сложной. При этом основное требование к политикам, которые заявят о себе, баллотируясь на места в городских и сельских советах, остается прежней.
"Разумеется, это не выборы в Верховную Раду, где мы нашли новых людей в список и на округа. На местном уровне, особенно в ОТГ, будут люди, которые так или иначе ранее были в политике. Но если они разделяют наши ценности, имеют активную позицию, не являются представителями кланов, не замеченные в коррупционных схемах - они будут нашими депутатами", - указал Корниенко.
При этом он добавил, что на данный момент в партии активно готовятся к будущим выборам, но наиболее пиковая фаза предвыборной кампании стартует в штабах уже с августа.
"Третий этап перезагрузки власти будет реализован", - убежден глава "Слуги народа".
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Слуге народа" по-прежнему не могут определиться, кто будет баллотироваться под их брендом на промежуточных выборах в Черниговской области на 108 округ.
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