Завтра в "Слуге народа" назовут своего кандидата в мэры Киева

Завтра, 16 июля, фракция "Слуга народа" проведет праймериз с главой государства Владимиром Зеленским, где будет официально озвучено имя единого кандидата от президентской партии, который будет бороться за кресло киевского городского головы. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление депутата Евгении Кравчук.

Как она отметила, на сегодня существует пять возможных кандидатов на этот пост от "Слуги народа".

"Очень вероятно, что в четверг уже будет ясность. Конечно, мы ожидаем президента на заседании фракции. Будет презентация коротких программ кандидатов. Будет и голосование", - указала Кравчук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что от "Слуги народа" в предвыборной гонке Киева может бороться и одиозный нардеп Александр Дубинский.

Дубинский и прежде намекал, что не против побороться за кресло мэра столицы. Несколько дней тому он опубликовал на Facebook свое видение того, как должны проходить праймериз в "Слуге народа". Тогда нардеп написал, что тоже намерен принять участие в предварительном голосовании. Правда, не уточнил в качестве кого пойдет - кандидата или избирателя. Теперь же все карты раскрыты. Дубинский открыто заявил о своих мэрских амбициях.







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