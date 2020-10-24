Загид Краснов просит правоохранителей разобраться с провокациями Филатова (ВИДЕО)

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Станислав Молчанов
Лидер партии "Громадська сила", кандидат на пост городского головы Днепра Загид Краснов публично обратился в правоохранительные органы с заявлением о масштабных провокациях, которые в отношении него начала осуществлять команда Филатова. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
Речь идет о массовом появлении на интернет-ресурсах, подконтрольных городскому голове, информации о том, что якобы люди Краснова обклеят наклейками с символикой Филатова десятки тысяч машин днепрян. Дескать, таким образом Загид Краснов хочет дискредитировать нынешнего градоначальника.
Загид Краснов надеется на оперативную реакцию правоохранителей. Полиция должна реагировать на беспредел независимо от того, кто является его инициатором. Именно от оперативной реакции правоохранителей и действенности принятых мер зависит спокойствие в Днепре в день выборов.
Как ранее сообщали "Комментарии", Загид Краснов лидирует в соцопросах на должность мэра Днепра.
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