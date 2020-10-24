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Загид Краснов просит правоохранителей разобраться с провокациями Филатова (ВИДЕО)

Краснов считает, что против него началась очередная кампания по дискредитации

сегодня, 13:53
Автор:

Станислав Молчанов

Лидер партии "Громадська сила", кандидат на пост городского головы Днепра Загид Краснов публично обратился в правоохранительные органы с заявлением о масштабных провокациях, которые в отношении него начала осуществлять команда Филатова. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке. 

Загид Краснов просит правоохранителей разобраться с провокациями Филатова (ВИДЕО)

Речь идет о массовом появлении на интернет-ресурсах, подконтрольных городскому голове, информации о том, что якобы люди Краснова обклеят наклейками с символикой Филатова десятки тысяч машин днепрян. Дескать, таким образом Загид Краснов хочет дискредитировать нынешнего градоначальника.

"Мы видим, что это делается командой Филатова с единственным умыслом – очернить его главного оппонента, то есть меня! – уверен Загид Краснов. – Я обращаюсь к правоохранительным органам и призываю их не допустить порчи имущества горожан: поймать и наказать тех, кто будет этим заниматься. Наказать по всей строгости закона. И, конечно же, установить личности заказчиков вандализма. Если же информация, которую против меня распространяют на ресурсах Филатова, является "фейком", то прошу правоохранителей установить заказчиков и исполнителей этой кампании по дезинформации избирателей. Они должны понести наказание, предусмотренное законом".

Загид Краснов надеется на оперативную реакцию правоохранителей. Полиция должна реагировать на беспредел независимо от того, кто является его инициатором. Именно от оперативной реакции правоохранителей и действенности принятых мер зависит спокойствие в Днепре в день выборов.


Как ранее сообщали "Комментарии", Загид Краснов лидирует в соцопросах на должность мэра Днепра. 



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