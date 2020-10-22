Загид Краснов лидирует перед первым туром мэрских выборов в Днепре, - исследование

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Станислав Молчанов
Лидер партии
"Громадська сила" Загид Краснов в первом туре мэрских выборов в Днепре набирает
33,2% голосов, опережая действующего мэра Бориса Филатова, у которого 30,1%. Об
этом свидетельствуют данные социологического исследований электоральных
предпочтений жителей Днепра, которые провел Центр общественного развития
"Интер-акция" по заказу Института публичной политики и консалтинга "Инполит".
Результаты исследования были презентованы
в пресс-центре ИА "Интерфакс-Украина".
Среди политических партий респонденты отдали предпочтение "Громадской силе" — 25,7%. Далее идет "Пропозиция" — 22,6% На третьем месте, с большим отрывом от лидеров, идет президентская партия "Слуга народа" с 11,2%. Вслед за ней "Блок Вилкула" — 7,5%, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 6,9%. На грани попадания в Днепровский городской совет партии "Батьківщина" с 4,8% и "Наш край" с 3,7%.
Среди кандидатов в мэры показатели таковы: Загид Краснов – 33,2%, Борис Филатов – 30,1%. С трехкратным отставанием от лидеров гонки идет кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Рыженко — 10,5% и Александр Вилкул — 8,7%.
А вот во втором туре данные опроса показывают существенное преимущество Загида Краснова. Во втором туре за него готовы проголосовать 47,3%, за Бориса Филатова – 31,5%. Еще 21,2% не определились.
Такой разрыв во
втором туре можно объяснить показателями антирейтинга кандидатов. Наибольший у
Бориса Филатова — 60,3%, у Александра Вилкула 47,6%, на третьем — Сергей
Никитин с 23,7%. Далее следуют Сергей Рыженко с 10,7%, Мгер Куюмчян с 10,3%.
Загид Краснов с 9,5% голосов антирейтинга — на шестом месте.
По мнению экспертов, антирейтинг Филатова может вырасти, поскольку он отказался принять вызов на дебаты со стороны Краснова. Кроме того, на нынешний антирейтинг оказали влияние другие факторы – в частности, использование бюджетных денег на самопиар.
Руководитель
аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев отметил:
Политолог
Владимир Фесенко в свою очередь подчеркнул, что мэры крупных городов уже имеют
все признаки олигархов:
Добавим, что опрос
проводился методом личного интервью face-to-face в Днепре 15-16 октября. Было
опрошено 3 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.
Напомним, названы
риски, которые могут нести выборы-2020
в Украине.
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