Загид Краснов лидирует перед первым туром мэрских выборов в Днепре, - исследование

Лидер партии "Громадська сила" Загид Краснов в первом туре мэрских выборов в Днепре набирает 33,2% голосов, опережая действующего мэра Бориса Филатова, у которого 30,1%. Об этом свидетельствуют данные социологического исследований электоральных предпочтений жителей Днепра, которые провел Центр общественного развития "Интер-акция" по заказу Института публичной политики и консалтинга "Инполит". Результаты исследования были презентованы в пресс-центре ИА "Интерфакс-Украина".

Среди политических партий респонденты отдали предпочтение "Громадской силе" — 25,7%. Далее идет "Пропозиция" — 22,6% На третьем месте, с большим отрывом от лидеров, идет президентская партия "Слуга народа" с 11,2%. Вслед за ней "Блок Вилкула" — 7,5%, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 6,9%. На грани попадания в Днепровский городской совет партии "Батьківщина" с 4,8% и "Наш край" с 3,7%.





Среди кандидатов в мэры показатели таковы: Загид Краснов – 33,2%, Борис Филатов – 30,1%. С трехкратным отставанием от лидеров гонки идет кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Рыженко — 10,5% и Александр Вилкул — 8,7%.





А вот во втором туре данные опроса показывают существенное преимущество Загида Краснова. Во втором туре за него готовы проголосовать 47,3%, за Бориса Филатова – 31,5%. Еще 21,2% не определились.





Такой разрыв во втором туре можно объяснить показателями антирейтинга кандидатов. Наибольший у Бориса Филатова — 60,3%, у Александра Вилкула 47,6%, на третьем — Сергей Никитин с 23,7%. Далее следуют Сергей Рыженко с 10,7%, Мгер Куюмчян с 10,3%. Загид Краснов с 9,5% голосов антирейтинга — на шестом месте.

По мнению экспертов, антирейтинг Филатова может вырасти, поскольку он отказался принять вызов на дебаты со стороны Краснова. Кроме того, на нынешний антирейтинг оказали влияние другие факторы – в частности, использование бюджетных денег на самопиар.





Руководитель аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев отметил:

"Филатов – это пусть и высокооплачиваемый, но все-таки слуга Геннадия Корбана. В отношении него действует приговор, он заключил сделку со следствием, и по ряду причин он не избираем. Филатов для него – ключ к бюджету города. Он хочет иметь монопольный доступ к бюджету и хочет продолжить пятилетку его распила. Поскольку 300 уголовных дел в отношении чиновников мэрии красноречивее всего говорят о масштабах коррупции в городе. Поэтому я добавил бы к пяти вопросам президента еще шестой – о том, что мэр должен лично подписывать все расходы городского бюджета".

Политолог Владимир Фесенко в свою очередь подчеркнул, что мэры крупных городов уже имеют все признаки олигархов:

"Одним из побочных явлений децентрализации стало то, что мэры крупных городов стали местными олигархами. И они получают не только административный ресурс, но и экономический ресурс. Филатов в лидерах в Украине использованию бюджетных денег на свою рекламу. И вместе с Корбаном они статус местных олигархов пытаются использовать и на выборах. Поэтому эти выборы в Днепре будут очень острыми и очень напряженными. И очень важно, чтобы они прошли честно", — сказал он.

Добавим, что опрос проводился методом личного интервью face-to-face в Днепре 15-16 октября. Было опрошено 3 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Напомним, названы риски, которые могут нести выборы-2020 в Украине.

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