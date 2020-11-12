Загид Краснов побеждает во втором туре выборов городского головы Днепра. Его готовы поддержать 43% горожан

Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" в агентстве "Интерфакс Украина" представил результаты экспресс — исследования "Настроения избирателей Днепра перед вторым туром голосования на выборах городского головы". Опрос был проведен 8-9 ноября, методом личного интервью, выборка составила 1,5 тысячи человек, погрешность не превышает 1,6%.

По словам директора "ИНТЕР-АКЦИИ" Юрия Лагутова, отвечая на вопрос "Кого вы поддержите во втором туре?" 43,1% опрошенных указали Загида Краснова, это 52,2% из тех, кто определился с выбором. За его оппонента, Бориса Филатова, проголосуют 39,4% или 47,8% определившихся. Тех, кто пока не знает за кого будет голосовать, но пойдет на участки, 17,5%.

Именно эти люди, тот резерв, который обеспечит победу одного из кандидатов, отметил руководитель аналитического центра "ИНПОЛИТ" Сергей Быков.

"При таком большом количестве неопределившихся, явка становится ключевым фактором голосования. Чем больше людей придет на выборы, тем меньше шансов для манипуляций и фальсификаций. При высокой явке прибегнуть к помощи так называемых "сеток", вбросов, подделке документов, которые массово использовал нынешний городской голова в первом туре, будет практически невозможно. А это даст преимущество именно Загиду Краснову. Кроме того, Филатов, исходя из результатов опроса, имеет высочайший антирейтинг - 65%. Это значит, что больше половины жителей Днепра не хотят видеть его мэром ни при каких обстоятельствах," — подчеркнул эксперт.





В такой ситуации единственное, что остается делать Борису Филатову, манипулировать цифрами, отметил руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Говоря о своем якобы уверенном лидерстве в гонке, он и его пропагандисты "забывают" одну существенную деталь: если считать количество проголосовавших за него в первом туре в привязке к явке, то выйдет, что Филатова поддержали всего 10% горожан.

"Это абсолютное меньшинство, — говорит Андрей Золотарев, — а учитывая, что предвыборная кампания Филатова стартовала задолго до официального начала выборов и на нее были потрачены колоссальные бюджетные средства, то такую победу никак нельзя назвать убедительной. И теперь все усилия команды Филатова направлены на то, чтобы не дать Краснову мобилизовать людей и привести их на избирательные участки. Потому что при высокой явке его шансы на победу под большим сомнением" — считает аналитик.

Тем более, что примеров, когда якобы проигравший в первом туре кандидат, в результате выигрывал выборы, более чем достаточно. Взять хотя бы Николаев, где победивший в первом туре кандидат от Оппозиционного блока Игорь Дятлов, во втором проиграл Александру Синкевичу от Самопомощи, отметил политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"И вот как раз в таких ситуациях и срабатывает фактор антирейтинга. Потому что второй тур выборов, это протестное голосование. Не за какого-то кандидата, а против. И это уже не раз меняло расклад сил и преподносило сенсации. Поэтому ничего еще не решено. И теперь все зависит от того, как кандидатам удастся мобилизовать разные группы избирателей. И тут надо учитывать, что у Филатова ситуация очень противоречивая. Как и у каждого мера у него есть сторонники, всегда голосующие за действующую власть. Кроме того, он воспользовался плодами децентрализации и направил увеличившиеся средства из городского бюджета на самопиар. Но именно это и отталкивает от него неопределившихся и сомневающихся избирателей. Как и то, что Филатов и Корбан активно вовлечены в межклановую борьбу с их патроном Коломойским, и то, что Филатова постоянно обвиненяют в растрате бюджета и коррупционных злоупотреблениях, и противоречиях с офисом Президента. Кстати, последние могут создать проблемы не только Филатову, а всему городу на перспективу. Мудрые мэры стремятся не к конфронтации, а к консенсусу и согласию, что гораздо более продуктивно."- отметил Владимир Фесенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!