Грязные пиар-технологии вместо достойной борьбы, - Загид Краснов заявил об очередной готовящейся провокации

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Станислав Молчанов
Днепр ждет второй тур выборов городского головы, а в нем за голоса жителей областного центра будут бороться действующий глава Борис Филатов и его оппонент, лидер региональной и хорошо знакомой горожанам партии "Громадська Сила" Загид Краснов. И хотя еще не окончена борьба за голоса первого тура и ЦИК не огласила его окончательные результаты, уже появляются сообщения о грязных методах.
Так, например, адвокат
и участник выборов-2020 Алексей Погрибняк опубликовал подборку материалов против одного из лидеров "мэрской" гонки Загида Краснова, которые считает проплаченными.
И интересуется, читают ли люди вообще такие публикации и не за бюджетные ли средства города оплачивается черный пиар.
Сам же Загид Краснов, предвидя очередные медиа атаки, заявил об очередном вбросе:
И пока сам Борис Филатов громко презентует обычные действия местных органов самоуправления, его главный оппонент и участник второго тура мэрской гонки Загид Краснов напоминает, что участие в "черных" пиар-кампаниях, как и продажа своего голоса, уголовно наказуемы.
Напомним, ранее Краснов попросил правоохранителей разобраться с провокациями в ходе выборов.
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