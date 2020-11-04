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Главная Новости Политика выборы Грязные пиар-технологии вместо достойной борьбы, - Загид Краснов заявил об очередной готовящейся провокации
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Грязные пиар-технологии вместо достойной борьбы, - Загид Краснов заявил об очередной готовящейся провокации

Загид Краснов напоминает, что участие в «черных» пиар-кампаниях, как и продажа своего голоса, уголовно наказуемы

сегодня, 12:11
Автор:

Станислав Молчанов

Днепр ждет  второй тур выборов городского головы, а в нем за голоса жителей областного центра будут бороться действующий глава Борис Филатов и его оппонент, лидер региональной и хорошо знакомой горожанам партии "Громадська Сила" Загид Краснов. И хотя еще не окончена борьба за голоса первого тура и ЦИК не огласила его окончательные результаты, уже появляются сообщения о грязных методах.

Грязные пиар-технологии вместо достойной борьбы, - Загид Краснов заявил об очередной готовящейся провокации

Так, например, адвокат и участник выборов-2020 Алексей Погрибняк опубликовал подборку материалов против одного из лидеров "мэрской" гонки Загида Краснова, которые считает проплаченными.

"Еще не объявили второй тур мэрских выборов, а Фейсбук завалила проплаченная реклама с грязью на одного из кандидатов", — пишет он на своей странице.

И интересуется, читают ли люди вообще такие публикации и не за бюджетные ли средства города оплачивается черный пиар.

Сам же Загид Краснов, предвидя очередные медиа атаки, заявил об очередном вбросе:

"В штабе моего оппонента задумали снять обо мне кино. Там уже не знают, как еще облить меня грязью, поэтому решили поиграть в Голливуд….Задумка проста. Они снимают интервью с милиционером, где он рассказывает обо мне всякие выдуманные страшилки. Чтобы у вас волосы встали дыбом. Старая камера нужна для достоверности картинки – убедить вас, что это видео было записано в 90-х, а они случайно нашли его в каком-то архиве. Трюк старый и примитивный. Как и все методы, которые используют против меня технологи моего оппонента. Просто  они уверены, что вас легко обмануть".

И пока сам Борис Филатов громко презентует обычные действия местных органов самоуправления, его главный оппонент и участник второго тура мэрской гонки Загид Краснов напоминает, что участие в "черных" пиар-кампаниях, как и продажа своего голоса, уголовно наказуемы.

Напомним, ранее Краснов попросил правоохранителей разобраться с провокациями в ходе выборов.


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