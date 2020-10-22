Выборы-2020: какие риски они могут нести

25 октября в Украине пройдут местные выборы. "Комментарии" узнали у экспертов, какие главные опасности ждут Украину в день местных выборов и после оглашения результатов и как минимизировать риски.

"Основная функция контроля — на Авакове"

День выборов — это с одной стороны праздник демократии, а с другой стороны, опасность, что решение людей извратят. В этом уверен глава Института публичной политики и консалтинга, политический консультант Сергей Быков.

"Важно, чтобы МВД и нацполиция сработали не хуже, чем во время президентских и парламентских выборов прошлого года, – отмечает эксперт. – Для того, чтобы организовать фальсификации выборов, в идеале, нужно три составляющие: подкупленные избиратели, лояльные комиссии, запас бюллетеней".

Сергей Быкова напоминает, что в Харькове с типографии украли 5 тыс бюллетеней, которые вполне могут добросить в урны и изменить итог голосования. В Днепре же местной власти не дали такую возможность и бюллетени напечатали в Киеве, где их легче проконтролировать.

"Опять же, напомню, что основная функция контроля сейчас на министре МВД Авакове", – подчеркивает эксперт.

"Следует ожидать вереницу судебных исков"

Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков не думает, что в день выборов будут какие-то особые риски. А вот после…

"Непосредственно 25 октября возможны отдельные эксцессы на участках. Однако, вряд ли они намного выйдут за рамки того, к чему мы привыкли", – говорит эксперт.

А вот с итогами народного волеизъявления, по его мнению, будет куда сложнее. Тем более, что Центральная избирательная комиссия уже предупредила — подсчет голосов по результатам местных выборов может быть длительным.

"Тут следует ожидать целую вереницу судебных исков по их оспариванию со стороны проигравших, – прогнозирует Павел Рудяков. – Кроме того, есть и более высокий уровень рисков: итоги выборов, скорее всего, деформируют сложившуюся систему балансов между центром и рядом регионов, сместив акценты в пользу последних".

По словам эксперта, минимизировать риски нереально, так как система государственного управления парализована, а власть не является властью.

"Главные риски связаны с результатами пророссийских сил"

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий отмечает: "Главные риски связаны с результатами пророссийских сил — ОПЗЖ, Шария, Пальчевского. Это антиукраинские силы, управляемые российскими спецслужбами. От них можно ждать подрывной работы и сепаратизма. Кроме того, антиукраинские силы склонны к коррупции больше других, хотя коррупцией заражены и другие".

По мнению эксперта, оптимальным решением для того, чтобы сдержать антиукраинские силы, было бы их разоблачение, разоблачение их иностранного финансирования, о котором, кстати, год назад заявлял Зеленский.

"Что касается анткоррупционных решений, то ключевым из них должно было бы стать — исключительно аукционный порядок отчуждения коммунальных и государственных земель и собственности. Уверен, после этого "конкурс" в местные депутаты упал бы в несколько раз", – говорит Александр Палий.

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