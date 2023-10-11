За или против: что думают украинцы о выборах во время войны

Только 15% опрошенных украинцев положительно относятся к идее проведения общенациональных выборов в Украине до завершения полномасштабной войны. Почти две трети, а это 64%, относятся к идее проведения выборов отрицательно. 21% не определились с вариантов ответа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится по результатам опроса центра Разумкова, проведенного 21-27 сентября.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Негативное отношение к проведению выборов во время войны чаще всего обосновывается тем, что в стране нет денег на выборы (так считают 36% всех опрошенных), тем, что украинское законодательство не позволяет проведение выборов в период действия военного положения (32%), будет проблематично обеспечить безопасность участникам голосования (31%).

Также респонденты считают, что во время военного положения невозможно соблюдать стандарты демократичности выборов из-за временного ограничения политических прав и свобод граждан (29%), невозможно организовать голосование на временно оккупированных территориях (26%), возникнут проблемы для голосования временно перемещенных лиц, украинских беженцев за рубежом (24%), невозможно организовать голосование военнослужащих, находящихся непосредственно в местах боевых действий (22,5%).

Еще 14% называют как мотив негативного отношения то, что в случае, если будет разрешено онлайн голосование, российские спецслужбы смогут вмешаться в процесс голосования, 13% — что существует опасность усиления внутриполитических конфликтов и принятия популистских решений в условиях войны, 11% — что возможная временная отмена военного положения во время войны для проведения выборов негативно скажется на безопасности и обороноспособности страны, 9% — что члены избирательных комиссий, официальные наблюдатели и кандидаты на выборные должности могут быть мобилизованы.



Читайте также на портале "Комментарии" — почему появилось новое заявление Зеленского о выборах – стоит ли их проводить во время войны.



