Зеленский отреагировал на завершение выборов

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Таисия Ерохина
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в нашей стране, в отличие от соседних, есть большая роскошь — свободные выборы. Об этом гарант написал в Telegram.
Зеленский заявил о понимании того, что украинская избирательная система далека от идеальной, а нечистые деньги и нечестные медиаресурсы все еще влияют на результаты. Однако гарант считает, что Украина движется в правильном направлении.
Но президент указал на то, что украинцы испытывают слишком много предвыборных эмоций и не научились спокойно дискутировать, слушать друг друга, искать компромиссы и сотрудничать. По словам Зеленского, предвыборный период истощает народ, поэтому ему больше всего хочется, чтобы выборы скорее закончились.
Гарант отметил, что будет жестко следить за новоизбранной местной властью.
Кроме того, Зеленский пообещал, что будет сотрудничать на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями.
Напомним, известно, сколько составила явка на выборах. Появились данные по регионам.
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