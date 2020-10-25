Зеленский отреагировал на завершение выборов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в нашей стране, в отличие от соседних, есть большая роскошь — свободные выборы. Об этом гарант написал в Telegram.

Зеленский заявил о понимании того, что украинская избирательная система далека от идеальной, а нечистые деньги и нечестные медиаресурсы все еще влияют на результаты. Однако гарант считает, что Украина движется в правильном направлении.

"Каждые следующие свободные выборы — это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна", — заявил Зеленский.

Но президент указал на то, что украинцы испытывают слишком много предвыборных эмоций и не научились спокойно дискутировать, слушать друг друга, искать компромиссы и сотрудничать. По словам Зеленского, предвыборный период истощает народ, поэтому ему больше всего хочется, чтобы выборы скорее закончились.

"Отдельно отмечу, что мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую намного больше, чем Президент, — уверен Зеленский. — Порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, работа общественного транспорта, поддержка местных общественных проектов — все это и многое другое не в полномочиях Президента. Это то, что могут и должны делать мэры и депутаты местных советов. За последние годы благодаря децентрализации местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей".

Гарант отметил, что будет жестко следить за новоизбранной местной властью.

"Президент — это стратегия, это направление, это образ страны, это общие правила, а также общегосударственное развитие. Местная власть — это конкретные вопросы "здесь и сейчас", это комфорт и качество жизни, это вид наших домов и окружающей инфраструктуры. Поэтому всегда правильно ставьте ударение в том, кто и за что отвечает в стране", — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский пообещал, что будет сотрудничать на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями.

Напомним, известно, сколько составила явка на выборах. Появились данные по регионам.

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