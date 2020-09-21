«Выгодный проигрыш» для Арахамии vs ответ Зеленского: чем грозит неудача «Слуги народа» на выборах

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что побеждать в местных выборах "себе дороже". Мол, партии власти даже выгоднее получить меньшую долю в местных советах, чтобы весь негатив не был направлен исключительно на СН. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ призвал коллег не пытаться "стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного". Охватывают ли СН панические настроения в свете возможного проигрыша местных выборов? Какие могут последовать рокировки в партии власти? Могут ли начаться перебежки? На эти и другие вопросы "Комментариям" ответили эксперты.

"Если СН возьмет на общеукраинском уровне менее 20%, это даст дополнительные возможности другим политсилами критиковать власть"

Аналитик, политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно думает, что Арахамия делает хорошую мину при плохой игре, когда говорит, что "слугам" не страшен проигрыш на местных выборах.

"Странно выглядит попытка оправдать предположительно низкий результат партии "Слуга народа" на местных выборах. Сделать вид, что это не имеет особого значения, – отмечает аналитик. – Понятно, что он будет значительно ниже президентских и парламентских показателей прошлого года. Это показывают опросы разных социологических компаний. Но вместо того, чтобы сделать выводы, разобраться, почему за год так стремительно обвалился (и продолжает) их рейтинг, в СН делают вид, что это - не важно".

Между тем, местные выборы – очень важны. И речь не только о смене власти на местах (или же укреплении позиций тех, кто там ее держит). Эти выборы, поясняет Олеся Яхно, покажут нынешний показатель партийной поддержки на общегосударственном уровне. И продемонстрируют, что тренд на новые лица, который сработал год назад, идет на спад.

"Если СН возьмет на общеукраинском уровне менее 20%, это даст дополнительные возможности другим политсилами критиковать власть, – подчеркивает аналитик. – Говорить о том, что у СН нет поддержи общества в более 70%, как раньше. А соответственно - нет больше монополии на власть".

По мнению Олеси Яхно, такой расклад приведет к усилению центробежных процессов внутри СН.

"Часть "слуг" уже ориентируется на будущие парламентские выборы – по графику или досрочные. И будут думать о политическом будущем в других проектах. Более того - после местных выбор может встать вопрос о необходимости формирования именно коалиции, а не монобольшинства", – прогнозирует Олеся Яхно.

"У СН будет возможность "бить" представителей местной власти не от своей партии"

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк не думает, что "слуг" пугает проигрыш на местных выборах. Скорее – наоборот.

"Центральный офис, как мне кажется, получает большое политическое удовольствие, что они не получат дополнительной политической ответственности, – поясняет эксперт. – И у них будет возможность "бить" представителей местной власти не от своей партии, критиковать хоть кого-то. Будут искать "мальчиков для битья" - мэров, которых будут назначать виновными в своих провалах".

Николай Давидюк считает, что это мнение не только Арахамии, но и всей политической верхушки СН, включая Зеленского, который своей критикой попытался сгладить излишние откровения главы фракции.

"Рокировки по итогам выборов будут. Пострадают губернаторы, которые не справились с возложенной на них политической задачей. Пострадает парочка сотрудников Офиса президента. Деньги ведь на кампанию потратят немалые, а должного эффекта не получат. Но дело в том, что их особо не на кого менять. Ведь мы знаем, что кадровая скамейка у СН – не большая".

Куда больше политолога тревожат изменения, которые могут происходить в связи с усилением по итогам выборов пророссийского блока. Так, Николай Давидюк не исключает замены в МИД, а также в ВСУ – генералов, имеющих ярко выраженную проукраинскую позицию.

"Зеленский со своей стороны пытается мотивировать однопартийцев всё же драться за результат"

Не совпадение взглядов Арахамии и Зеленского свидетельствует о большом кризисе в "слугах". В большинстве своем они перестают верить в победу на выборах. И даже не хотят тратить на них свое время. Так считает генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

"Ведь гораздо приятнее рвануть на выходные в Черногорию, чем переться в какое-то село и агитировать за условного "Васю Пупкина". Многие кураторы областей элементарно отдали франшизу "слуг" тем, кто заплатил. И их уже не очень интересует окончательный результат. Ведь свои "сливки" они уже собрали", – говорит политолог.

По мнению Николая Мельника, Зеленский со своей стороны пытается мотивировать однопартийцев всё же драться за результат. Ведь понимает, что проигранные местные будут означать фактический конец "монобольшинства". И инициативы президента вряд будут проходить зал парламента.

"Пока Зеленский имеет рейтинг больше, чем у других украинских политиков, его будут слушать, – говорит политолог. – Но как только этот рейтинг упадет до уровня 15%, то о лояльности 1/2 "слуг" Зеленский может забыть".

Напомним, эксперты оценили, уместно ли решение главы Минздрава Степанова участвовать в выборах в разгар пандемии.

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