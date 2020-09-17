Пандемия подождет: уместно ли решение главы Минздрава Степанова участвовать в выборах

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов согласился возглавить список партии “Слуга народу” в Одесский областной совет. Как расценивать такой шаг главы Минздрава в условиях роста заболевших коронавирусом? Неужели в СН не понимают, что станут объектом критики? Насколько теперь рекомендации министра будут восприниматься украинцами? На эти и другие вопросы эксперты ответили "Комментариям".

"Либо – выборы, либо – борьба с коронавирусом"

По мнению социолога Павла Кутуева, мы видим привычную ситуацию в том плане, что "слуги народа" демонстрируют отсутствие у них стратегического взгляда на мир. А главное – отсутствие стратегического восприятия государства и государственной политики.

"Вместо стратегии они исходят из сиюминутных, конъюнктурных, мелко-тактических приоритетов. С точки зрения тактики – вполне вероятно, что Степанов как бывший губернатор Одесчины, имеющий представление о регионе, социальный капитал (контакты и связи с нужными – влиятельными - людьми), будет полезен во главе списка в облсовет. Но с точки зрения государства, которое пребывает в ситуации пандемии, делегировать национального министра здравоохранения на региональные выборы, как по мне, - безответственно", – говорит Павел Кутуев.

На двух стульях усидеть невозможно, подчеркивает социолог. Так что: либо – выборы, либо – борьба с коронавирусом.

"А поскольку на выборы идут, чтобы их выигрывать, то, понятное дело, именно они и будут приоритетом. А не общественное здравоохранение в период всплеска коронавирусной инфекции", – резюмирует Павел Кутуев.

"Такой прием может давать "довесок" до 1,5-2% для списка"

"Выдвижение ВИПа во главе избирательного списка какой-либо партии - классический ход, направленный на "подтягивание" результатов в округе за данную партию. Такой прием может давать "довесок" до 1,5-2% для списка, – говорит политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров. – Может ли выдвижение Степанова быть реально направлено на проход в облсовет? Да почему бы и нет!"

Эксперт подчеркивает, что глава облсовета - это гарантированное теплое место на 5 лет. И этим оно разительно отличается от министерского кресла.

"И всё же - думаю, что Степанов во главе облсписка СН - это технологический ход, направленный на "перенос" возросшей в последнее время популярности медиков на электоральный авторитет партии, – отмечает Андрей Бодров. – Даст ли это эффект? Сомневаюсь, т.к. технологически оппоненты СН могут развернуть приход Степанова в список и плоскость "бегства от ответственности". Да и вряд ли можно сказать, что МОЗ среди рядового избирателя завоевал в период эпидемии реальный авторитет".

Симпатии, подчеркивает политконсультант, возникали не к чиновникам, а к отдельному врачу, который на передовой боролся с вирусом. Потому, считает Андрей Бодров, технологам СН стоит еще раз подумать, чего они хотят добиться этим ходом.

"Подобный шаг Степанова демонстрирует приоритеты власти"

Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики (УИП) Елена Броницкая критикует главу МОЗ. По ее мнению, он не имел права идти в политику в то время, как у нас фиксируется большой рост инфицированных коронавирусом.

"Как правило, избирательная кампания занимает много времени. Это – 24/7. То есть, глава МОЗ уйдет в отпуск… А кто будет заниматься проблемами медицины, нехваткой койко-мест, увеличением количества заболевших детей в связи с началом нового учебного года? Чем вообще думает эта власть? Как можно кричать о проблемах, призывать соблюдать меры безопасности, вводить новые карантинные ограничения - и в этот момент бросать штурвал корабля МОЗ?" - недоумевает политолог.

По мнению Елены Броницкой, подобный шаг Степанова демонстрирует приоритеты власти. И это точно не борьба с пандемией…

Эксперт уверена: "В глазах многих людей, которые и так разочарованы в этой власти, она еще больше утрачивает легитимность. Пребывая в теплой ванне, она вскоре получит холодный душ – по результатам местных выборов, а возможно и последующих за ними досрочных парламентских".

Напомним, справка о судимости теперь не понадобится кандидатам в депутаты. Такое решение принял парламент.

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