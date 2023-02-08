Выборы в Украине: Когда и как их можно провести обсудили в Институте мира

Украинцы и международное сообщество будут ожидать предстоящих выборов всех уровней децентрализации власти и свободного права. Такие мнения звучали сегодня во время встречи "Обретение мира после войны, поддержка украинской демократии" в Вашингтоне при Институте мира (USIP), пишут "Комментарии".



Главную задачу следующих выборов в Украине очертил ряд экспертов

По словам старшего международного советника по выборам и директора Международного фонда избирательных систем IFES в Украине Питера Эрбена, для победы в войне абсолютно необходим определенный уровень централизации власти. Однако уже после войны ожидания от украинской власти будут несколько иными.

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“Всегда трудно сделать этот переход. И я думаю, что мы, друзья Украины в международном сообществе, должны быть рядом, чтобы помочь как можно лучше. Но я точно убежден, что Украина сможет достойно провести следующие выборы, и что даже во время войны мы сможем сделать некоторые шаги по созданию лучшей среды для восстановления полной демократии”, — говорит Эрбен.

По его словам, наряду с децентрализацией выборы станут фантастическим случаем для Украины показать остальному миру, что можно сделать в плане укрепления демократии. Эксперт также выразил уверенность, что украинская оппозиция сможет конкурировать на выборах и иметь беспрепятственный доступ в СМИ, ведь украинцы несколько раз выходили на борьбу за этот принцип в своих революциях.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович подчеркнула, что сейчас все демократические страны борются за демократию, включая Америку, чтобы найти лучший путь вперед, и баланс между вопросами безопасности и не менее важными вопросами свободы действительно очень важен.

"Важно начать работать над обещаниями демократического будущего сейчас, а не ждать, когда война закончится, – утверждает Мари Йованович. – Следует помнить, что демократия – это то, за что народ Украины боролся годами, а теперь отдает свою жизнь за это".

По ее словам, важно не только выиграть войну, но выиграть мир. Ведь украинское гражданское общество, сотрудничая с властью, сейчас делает это, и это очень тяжелая работа. Когда война заканчивается, невозможно вдруг попасть в мирное время. Есть длительный переход к миру. Для демократии действительно важен политический плюрализм и достижение баланса.

Вице-президент Института мира США по вопросам России и Европы и бывший посол США в Украине Уильям Тейлор также говорил о вызовах для демократических практик во время войны.

"Все страны, находящиеся в состоянии войны, должны делать для поддержки безопасности определенные ограничения по некоторым вещам, которые мы обычно делаем для демократии", — говорит дипломат.

Украина, по его словам, будет иметь ряд вызовов, как выборы и защита прав человека. А на пути к членству в ЕС украинские власти должны выполнить перечень задач, среди которых — борьба с коррупцией и отмыванием денег, с влиянием олигархов и прочее.

Советница Посольства Украины в США Екатерина Смаглий, добавила, что война является хорошим поводом для президента Украины бороться с олигархами, в том числе избегая выборочного правосудия, когда одни олигархи подпадали под действие соответствующих законов, а другие нет. Долгое время была проблемной роль олигархов, в частности, в избирательном процессе, когда они покупали не только политиков, но и министров и государственное финансирование, использовали средства от соседнего государства в поддержку партий, действовавших не в интересах страны. Сегодня же побороть олигархат и коррупцию и отстоять демократию помогут вернувшиеся с войны люди и внесшие наибольший вклад в победу.

“Они никогда не позволят коррумпированным политикам украсть у них страну. Поэтому будут продолжать работать на всех уровнях, что чрезвычайно важно”, — уверена Екатерина Смаглий.

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