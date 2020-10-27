Выборы в Украине-2020: какие союзы возникнут в больших городах

В воскресенье, 25 октября, в Украине прошли местные выборы. "Комментарии" узнали у экспертов, какие альянсы могут возникнуть в горсоветах крупнейших городов Украины по итогам выборов и на какие компромиссы нужно будет пойти большим политическим силам.

"То, что происходит в местных советах небольших городов, местные жители даже не знают"

Политолог Виктор Таран прогнозирует, что альянсы по итогам местных выборов будут кардинально другими, чем на всеукраинском уровне.

"Центральный уровень подразумевает идеологические баталии. Потому что всё происходит под софитами СМИ. А местная политика — принципиально другая, – поясняет эксперт. – То, что происходит в местных советах, особенно небольших городов, многие местные жители даже не знают. В связи с этим могут быть совершенно разные – удивительные — альянсы. К примеру, в 2015-м, после местных выборов, Оппоблок на Луганщине создал фактическую коалицию с "Батькивщивой" и Радикальной партией. Неофициально. Но совместные голосования это ярко демонстрировали. И таких атипичных коалиций было и будет на местах много".

Виктор Таран подчеркивает, что на местном уровне ключевым вопросом стоит не идеология, а жизнеобеспечение данного населенного пункта. Когда течет труба, воды нет у жителей всего дома, независимо от политических пристрастий. Вторая причина – перераспределение ресурсов. Которых стало больше в результате децентрализации.

"Не секрет, что франшиза той или иной партии использовалась для борьбы за перераспределение ресурсов, для защиты своего бизнеса. Показателен пример в Сумах, где родные люди шли от разных партий. Насильственная партиизация, которую закрепили в Избирательном кодексе, является огромной ошибкой. Это нужно исправлять", – уверен политолог.

Сейчас же, по его словам, мы получили ситуацию, когда местные князьки расставляли своих людей в списки разных партий. И эти "подснежники" будут голосовать так, как надо их кукловодам. Так что – будем иметь по итогам этой кампании антипичные коалиции, когда люди будут объединяться ради местного дерибана.

"Получим такое себе условный альянс "За Европейское будущее нашего города послужим радикальными пропозициями ради Батькивщины". Это не хорошо и не плохо – это реальность в условиях неразвитой политической структуры, когда нет партий, а есть только политпроекты", – резюмирует Виктор Таран.

"Все будут кучковаться вокруг партий мэров"

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш считает, что альянсы как раз таки будут идеологические. По крайней мере – в крупных городах.

"Почти во всех городах победили местные партии. Условные "партии мэров". И все будут кучковаться вокруг них, – прогнозирует Денис Богуш. – На юго-востоке возможен альянс ОПЗЖ и СН. Идеологически они близки. В Киеве коалицию могут составить "УДАР", "Европейская Солидарность" и "Голос". У них голосов для формирования большинсвта хватает. Понятно, что у каждого города — своя специфика. Непонятно, что будет дальше делать центральная власть".

Эксперт напоминает, что СН где-то на 3-4 месте, а где-то, как на Западе, и вообще не вошла в некоторые местные советы.

"Вертикаль власти фактически рухнула, – считает Денис Богуш. – В руках центра остались только административные рычаги. А бюджеты, куча местных вопросов – решаются местными советами. И в рамах децентрализации там распределяются огромные деньги. На что слабая центральная власть фактически влиять не может. Использовать полицию, СБУ иже с ними как вариант силового давления – лишь усугубить ситуацию... Зеленский запустил центробежные процессы в стране. И, мне кажется, сам не понимает, что произошло в реальности. Как сшивать страну, как он будет управлять регионами — не понятно".

"Во втором туре победить может не сильнейший, а тот, кто вовремя объединился с конкурентом"

Как всегда, многие политические силы на опережение начали говорить о своей победе на выборах. Только вот многие представители политпартий просто боятся сказать, что победу получили местные кланы и элиты, которым они продали свои квоты на местах. Об этом говорит политтехнолог, эксперт Украинского института политики (УИП) Александр Теплюк. Соответственно — и коалиции будут формировать на формальном уровне партии, а по факту те кланы, что взяли свое большинство.

По словам эксперта, пока картина будущих объединений выглядит так:

1. Киев. Команда Кличко делает всё, чтобы победить в одном туре. От этого зависит и результат будущих объединений, и кто кому будет диктовать условия.

2. Харьков. Клан Кернеса остается самым сильным и влиятельным. Но до момента, пока не всплывет правда самочувствии действующего мэра.

3. Винница. Команда бывшего премьер-министра Гройсмана одержала полную победу, и потому коалиция — это лишь формальность.

4. Одесса. Труханова ждет второй тур и об объединении говорить пока рано.

5. Днепр. Тоже всё достаточно шатко. Коалиция может быть и без участия команды Филатова.

6. Львов. У Садового не вышло победить в первом туре. Синюта подошел слишком близко к рейтингу мэра, что говорит о сюрпризах во втором туре и о туманном будущем коалиции.

7. Мариуполь. Бойченко и его люди (команда Ахметова) не просто победили, а показали, чей город — и с кем нужно говорить.

8. Кривой Рог. Место, где коалицию формирует один человек, а значит не важно, как называется ваша партия и какая фамилия у вашего мэра. Важны только пожелания Рината Леонидовича.

"Вообще, ждем окончательных результатов голосования — и второго тура в ряде городов. Ведь в таких случаях в итоге может победить не сильнейший, а тот, кто быстро и правильно объединился с конкурентом", – резюмирует Александр Теплюк.

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