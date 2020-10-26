Украинцы признались, почему не ходили на выборы - опрос

В Украине в этом году явка на выборах оказалась ниже, чем в предыдущие годы. Украинцы проигнорировали голосование, в частности, из-за плохого самочувствия. Об этом свидетельствует результат опроса социологической группы "Рейтинг", проведенный 25 октября.

Так, участие в опросе приняли 1200 человек, которые не пошли на выборы. Почему они так поступили:

— 20% из тех, кто не голосовал на выборах, главной причиной назвали состояние здоровья;

— 19% не голосовали из-за того, что не проживают по месту прописки;

— 15% были заняты в день выборов;

— 14% не знали, за кого голосовать;

— 12% не заинтересованы в выборах;

— 10% назвали причиной неявки эпидемию коронавируса;

— 4% — жители населенных пунктов, где нет выборов;

— 4% — отсутствуют в списках.

Отмечается, что почти половина — 46% — из тех, кто не голосовал, не прочь принять участие в выборах электронно. Половина из опрошенных, которые не участвовали в выборах, считают, что местные выборы важны для страны. Такого же мнения 79% избирателей, посетивших участки. Опрос показал, что активные избиратели более оптимистично настроены относительно касательно будущего чем те, кто не голосовал: 47% избирателей считают, что ситуация в их городе или селе в результате этих выборов улучшится, а среди не голосующих таких — 20%.

Также среди тех, кто не ходил на выборы, 63% разочарованы ситуацией в стране, а 32% — надежду. А вот 44% среди тех, кто голосовал, испытывают надежду, а 51% — разочарование по поводу страны.

Как сообщалось, эксперты рассказали "Комментариям", какие неожиданные результаты принесли выборы, почему провалилась Зе-команда и есть ли угроза послевыборных протестов в Украине.

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