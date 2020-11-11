Выборы в Днепре: все не так, как кажется, - Быков

Уже 22 ноября волна выборов закончится по всей Украине. В 16 городах, в том числе в 9 областных центрах, действующие мэры не смогли набрать 50+1% голосов избирателей. Так, в Днепре во втором туре сойдутся лидер "Громадской Силы" Загид Краснов и пока еще действующий мэр от новосозданной партии "Пропозиция" Борис Филатов. Как рассказал политконсультант Сергей Быков, смотреть на выборы в разрезе исключительно мэрского кресла – не дальновидно. Большую роль имеют и мандаты в городской совет областного центра Днепра, и в Днепропетровский областной совет.

Политконсультант Сергей Быков. Фото: wikimedia.org

Если предположить, что во втором туре мэрской гонки побеждает Загид Краснов, то, набравшая больше всего мандатов в городской совет, "Пропозиция" может остаться в меньшинстве, рассуждает Быков.

"В данном случае даже не будет играть роли, что у партии Краснова 8 мандатов, а чтобы сформировать большинство, нужно 32, — поясняет эксперт. — В условную коалицию с Громадськой силой могут войти все фракции, кроме Пропозиции. Да, даже те, которые, по слухам, продали франшизу Корбану с Филатовым. Ведь, как мы знаем из основ украинской политики: "оказанная услуга в оплате не нуждается".

Быков отмечает, что мало кого удивит, если "Пропозицию" оставят ни с чем.

"Ведь пока еще действующий мэр и его официальный советник Корбан за 5 лет насолили многим бизнес-элитам. А теперь, благодаря второму туру и неожиданному для самого Филатова оппоненту, все "обиженные" могут объединиться вокруг того самого Краснова, дабы вернуть городу нормальную жизнь и удовлетворяющий всех бизнес-климат", — говорит политконсультант.

Быков также отметил успех "Громадской силы" на уровне всей области. Ранее они были представлены только в городских советах Днепра и Никополя. Теперь партия Загида Краснова завела своих депутатов в горсоветы Павлограда и Вольногорска, также показав отличный результат в ОТГ – Новоалександровское, Грушевское Криворожского района, Покровское Никопольского района.

"В областном совете дела обстоят несколько иначе. Днепропетровский облсовет состоит из 120 депутатов, а 30 из них получила партия власти Слуга Народа. Кроме нее, мандаты получили ОПЗЖ, Громадська Сила, Блок Вилкула, Пропозиция, Европейская солидарность, и Батькивщина. При любом исходе выборов мэра Днепра, большинство будут формировать при участии Слуги Народа и Громадськой силы Загида Краснова. Другие участники большинства могут меняться в зависимости от решения этих двух политсил", — прогнозирует Сергей Быков

Как резюмирует политконсультант, вот вам и феномен местных проектов, которые, обогнав ряд всеукраинских, благодаря своей последовательной работе становятся настоящей региональной силой.

Ранее сообщалось, что грядет второй тур местных выборов: где будут самые жаркие схватки.

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