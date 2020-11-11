Выборы в Днепре: все не так, как кажется, - Быков

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Станислав Молчанов
Уже 22 ноября волна выборов закончится по всей Украине. В 16 городах, в том числе в 9 областных центрах, действующие мэры не смогли набрать 50+1% голосов избирателей. Так, в Днепре во втором туре сойдутся лидер "Громадской Силы" Загид Краснов и пока еще действующий мэр от новосозданной партии "Пропозиция" Борис Филатов. Как рассказал политконсультант Сергей Быков, смотреть на выборы в разрезе исключительно мэрского кресла – не дальновидно. Большую роль имеют и мандаты в городской совет областного центра Днепра, и в Днепропетровский областной совет.
Политконсультант Сергей Быков. Фото: wikimedia.org
Если
предположить, что во втором туре мэрской гонки побеждает Загид Краснов, то,
набравшая больше всего мандатов в городской совет, "Пропозиция" может остаться
в меньшинстве, рассуждает Быков.
Быков
отмечает, что мало кого удивит, если "Пропозицию" оставят ни с чем.
Быков
также отметил успех "Громадской силы" на уровне всей области. Ранее они были
представлены только в городских советах Днепра и Никополя. Теперь партия Загида
Краснова завела своих депутатов в горсоветы Павлограда и Вольногорска, также
показав отличный результат в ОТГ – Новоалександровское, Грушевское
Криворожского района, Покровское Никопольского района.
Как
резюмирует политконсультант, вот вам и феномен местных проектов, которые,
обогнав ряд всеукраинских, благодаря своей последовательной работе становятся
настоящей региональной силой.
Ранее
сообщалось, что грядет второй
тур местных выборов: где будут самые жаркие схватки.
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