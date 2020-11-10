Второй тур местных выборов: где будут самые жаркие схватки

15 ноября новых градоначальников будут выбирать в Луцке, Краматорске (Донецкой области), Одессе, Сумах и Каменце-Подольском (Хмельницкая область). Также в этот день второй тут местных выборов состоится в городе Украинка Киевской области, где при количестве населения меньше 75 тыс. человек, кандидаты набрали одинаковое количество голосов. 22 ноября второй тур выборов состоится в городах: Днепр, Кривой Рог (Днепропетровская область), Славянск (Донецкая область), Ужгород, Бровары (Киевская область), Львов, Дрогобыч (Львовская область), Полтава и Ровно.



"Комментарии" вместе с экспертами спрогнозировали, где будут самые жаркие схватки, а также, как на ситуацию может повлиять коронавирус и усиление карантина.

Где ожидаются самые серьезные баталии

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань считает, что накануне второго тура наиболее принципиальной выглядит ситуация на юге. А именно – кто станет мэрами Одессы, Николаева и Херсона. Смогут ли там удержать свои позиции лидеры первого тура или придут кандидаты ОПЗЖ или близкие к ним.

"Выглядит так, что в Николаеве и Одессе могут сохранить позиции нынешние мэры. Причем в Одессе выбор между кандидатом от ОПЗЖ и одиозным Геннадием Трухановым, который выглядит меньшим злом, – подчеркивает эксперт. – В Херсоне на втором месте Владимир Сальдо, который был в составе "регионалов" до 2014 года. Мне кажется, что шансы у оппонентов действующей местной власти меньшие. Но наши выборы показывают, что возможно всякое".

По мнению Алексея Гараня, для партии власти – "Слуга народа" – чисто символически важно победить хотя бы в одном облцентре.

"Пока этого не удалось. Но их кандидаты вышли во второй тур в Ужгороде и Полтаве. Причем в обоих случаях – на втором месте. Их шансы, как мне кажется, меньше. И есть серьезная угроза, что СН вообще останутся без мэров в облцентрах", – отмечает эксперт.

Символичным он считает и то, что в родном городе президента – Кривом Роге – побеждает не кандидат от СН, а действующий мэр Юрий Вилкул.

"Еще одним интересным моментом станут выборы в Черкассах, – считает Алексей Гарань. – Поскольку там преимущество перед вторым туром имеет нынешний мэр Анатолий Бондаренко (в первом туре взял вдвое больше ближайшего соперника), который был в жесткой конфронтации с центром по поводу карантинных мер. Его соперник, кандидат от "Голоса" Виктор Евпак, уже получил поддержку "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Идут разговоры о том, что СН также может поддержать Евпака, чтобы "наказать" нынешнего мэра Бондаренко. И в этом смысле выборы в Черкассах приобретают особое значение: удастся ли организовать коалицию "Голоса", "ЕС" и "слуг" в поддержку Евпака – и победить нынешнего городского главу?"

Возможны неожиданности

Алексей Розумный, ведущий эксперт политико-правовых программ Центра Разумкова, отмечает: "Результаты первого тура местных выборов показали довольно тесную конкуренцию между лидирующими кандидатами во Львове, Николаеве, Ужгороде, Ровно. Разрыв между кандидатами, которые выходят во второй тур здесь составляет не более 10% голосов. В то же время, возможны неожиданности и в других городах, где преимущество фаворита более заметно".

По словам эксперта, низкая явка, зафиксированная в первом туре, не снижает ставки в борьбе за мэрское кресло: победа остается так же ценной для участников.

"В то же время, – подчеркивает Алексей Розумный, – низкая явка делает ситуацию более неопределенной. Эффективные усилия по мобилизации "своего" избирателя способны принести больший эффект и переломить ситуацию в пользу более "технологически" подготовленного кандидата. Это мотивирует конкурентов бороться более грязно, применять подкуп и другие незаконные избирательные технологии".

Конечно, теоретически нельзя полностью исключать того, что, помимо снижения явки из-за нежелания избирателей лишний раз подвергать себя опасности, фактор пандемии может повлиять на избирательный процесс и в более административном смысле. К примеру, речь может идти о внезапном переносе второго тура в отдельных городах, считает эксперт.

"Однако такой вариант развития событий предполагает задействование серьезных юридических механизмов (введение чрезвычайного положения в отдельных регионах). И наверняка будет расцениваться общественным мнением как целенаправленный срыв избирательного процесса, – отмечает Алексей Розумный. – Я очень сомневаюсь, что в нынешней ситуации ответственные лица решатся на такой шаг, учитывая репутационные риски".

Ранее "Комментарии" писали, в каких городах состоится второй тур и кого будут выбирать.

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