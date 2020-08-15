В ЦИК назвали дату выборов в районные советы

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Татьяна Веремеева
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 14 августа
определилась с датой выборов в районные советы. Так, украинцы выберут депутатов
119 районных советов уже 25 октября. Об этом сообщается на
сайте ЦИК.
О наличии оснований для назначения выборов депутатов районных советов на
новой территориальной основе указано в письме Комитета Верховной Рады Украины
по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления,
регионального развития и градостроительства от 13 августа 2020 года. Комитет направил
письмо в ЦИК на основании результатов рассмотрения соответствующего обращения
комиссии, о котором сообщалось ранее.
Напомним, партийный съезд "Слуги народа" должен состояться 21 августа. К
тому времени в партии хотят полностью сформировать списки кандидатов на местные
выборы. Тогда же политсила планирует официально объявить и утвердить всех, кто
будет соревноваться за кресла мэров в украинских городах. "Комментарии" вместе
с экспертами разбирались, какие
решения могут помочь правящей политсиле победить на местных выборах и что
может пойти не по плану.
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