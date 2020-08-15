В ЦИК назвали дату выборов в районные советы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 14 августа определилась с датой выборов в районные советы. Так, украинцы выберут депутатов 119 районных советов уже 25 октября. Об этом сообщается на сайте ЦИК.



О наличии оснований для назначения выборов депутатов районных советов на новой территориальной основе указано в письме Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства от 13 августа 2020 года. Комитет направил письмо в ЦИК на основании результатов рассмотрения соответствующего обращения комиссии, о котором сообщалось ранее.

Напомним, партийный съезд "Слуги народа" должен состояться 21 августа. К тому времени в партии хотят полностью сформировать списки кандидатов на местные выборы. Тогда же политсила планирует официально объявить и утвердить всех, кто будет соревноваться за кресла мэров в украинских городах. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие решения могут помочь правящей политсиле победить на местных выборах и что может пойти не по плану.

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