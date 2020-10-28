Выборы мэров: в каких городах будет второй тур и кто в лидерах

"Комментарии" продолжают подводить итоги местных выборов в Украине. В каких крупных городах может пройти второй тур выборов мэров? Какие результаты он может показать? Какие технологии могут пойти в ход? На эти вопросы ответили эксперты.

"Никаких новых идей и обещаний, как правило, уже не бывает"

Политтехнолог Александр Курбан отмечает, что второй тур выборов – это, как правило, время, когда оппоненты уже раскрыли все свои карты.

"Никаких новых идей и обещаний, как правило, уже не бывает. Все самые убойные компроматы и "фишечки" пущены в ход. Можно ожидать только легких корректировок и уточнений, – прогнозирует эксперт. – Второй тур – это время, когда борьба кандидатов переходит из стойки в партер (термин из единоборств, обозначающий занятие доминирующей позиции – ред.). Когда конкуренты пытаются поймать друг друга на нарушениях, имевших место в первом туре. Это горячая пора для юристов штабов, которые заваливают избиркомы и суды протестами и исками на действия конкурентов. Юридическая война активно освещается в СМИ".

По словам Александра Курбана, предварительные результаты свидетельствуют, что в крупных городах, первым туром закончатся выборы в Чернигове (В.Атрошенко), Харькове (Г.Кернес), Мариуполе (В.Бойченко), Запорожье (В.Буряк), Хмельницком (О.Семчишин), Тернополе (С.Надал), Винница (С.Моргунов) и Ивано-Франковске (С.Марцинкив). В остальных городах и ОТГ будут вторые туры.

"В некоторых противостояния будут особо жесткими, – предупреждает политтехнолог. – Как, например, в Васильковской ОТГ, где Наталья Баласинович, ставленница политического клана Засух, воюет с Андреем Шевченко, выдвиженцем скандального нардепа Дубинского. В ход идут гастролеры из Луганской области, покупка голосов, подключается СБУ, Нацполиция. Сейчас происходит смена руководства окружной избирательной комиссии".

Но таких, как в Василькове, жестких противостояний будет немного, считает Александр Курбан. И поясняет: общие тенденции устойчивые, ситуаций, где кандидаты идут ноздря в ноздрю, осталось мало.

"И второй тур для фаворитов не окажется легкой прогулкой"

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова считает одной из технологий проблемы с подсчетом. Интрига явно затянется, как и напряжение.

"Киев, Днепр, другие крупные города, где теоретически всё могло бы решиться в один тур, оказались в "подвешенном" положении. Подсчет продолжается. Есть вариант, что далеко не всё с этим подсчетом чисто. Прием протоколов проходил проблемно", – подчеркивает аналитик.

Александра Решмедилова не исключает, что вторые туры выборов (там, где они понадобятся) могут проходить в разное время. Всё из-за тех же задержек с подсчетом. Плюс – никто не знает, какой будет эпидемиологическая ситуация. Это тоже может сыграть свою роль в назначении даты голосования.

"Еще момент в плане технологий – очень сильно разнятся результаты разных экзит-поллов. С их помощью формируется мнение общественное. Есть люфт для манипуляций, – поясняет аналитик. – Зная примерную расстановку сил по городским, районным, облсоветам – это также можно использовать для торгов в преддверии второго тура выборов мэра… Еще одна технология – заранее заявить о своей победе. Так сделал, к примеру, мэр Львова Садовый, хоть уже понятно, что там будет второй тур. Так, кстати, делал и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который пытался вернуться в Раду через одномандатный избирательный округ №208 на Черниговщине. Но в данный момент, согласно официальным данным, его почти на 2% опережает ставленник "Слуги народа" Анатолий Гунько. В общем, для многих на этих выборах всё оказалось далеко не так просто, как думалось. И второй тур для фаворитов тоже не окажется легкой прогулкой".

"Не факт, что центральное руководство партий сможет контролировать свои франшизы на местах"

Директор Центра исследований проблем гражданского общества (ЦИПГО) Виталий Кулик прогнозирует жесткое столкновение в трех крупных городах, где представители СН смогли пробиться во второй тур вместе с явными фаворитами.

"Речь о Кривом Роге, Ужгороде и Полтаве, – отмечает директор ЦИПГО. – Родина президента Зеленского увидит мощное столкновение между действующим мэром Юрием Вилкулом, идущим от собственной политсилы – и Дмитрием Шевчиком от "Слуги народа". Уже понятно, что Вилкул немного не дотянул до победы в первом туре. Так что впереди – серьезна стычка во втором. Думаю, Метинвест, играющий за СН, мобилизует все силы для решительного рывка. В городе есть усталость от действующего мэра. Но есть и недоверия к Метинвесту и кандидату "слуг". Уверен, будет использован весь арсенал технологий: компромат, подтасовки, скупка, вбросы и так далее.

В Ужгороде и Полтаве также будет жарко, прогнозирует Виталий Кулик. Особенно в Полтаве, где против действующего мэра Александр Мамая "слуги" выдвинули известного застройщика Сергея Иващенко. В первом туре Мамай получил около 30% против 18% Иващенко. Но картина может измениться в туре втором.

"Свою роль сыграет и формирование неофициального большинства в местных советах, – отмечает эксперт. – Особенно там, где предстоит второй тур. Буду непредсказуемые мезальянсы и альянсы. Не факт, что центральное руководство партий сможет контролировать свои франшизы на местах. И те будут входить в невообразимые союзы. Как, к примеру, в Бердянске, где будет коалиция ОПЗЖ, "Европейской солидарности" и "Нашего края", потому что их скупил местный барон Пономарев. Не уверен, что Порошенко сможет как-то повлиять на ситуацию. По крайней мере, ранее он этого не делал, хоть звучали неоднократные призывы. И таких вариаций по стране будет много".

Ранее эксперты рассказали, какие выводы необходимо сделать "Слуге народа" и Зеленскому после выборов.

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