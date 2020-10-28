Выборы мэров: в каких городах будет второй тур и кто в лидерах

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Таисия Ерохина
"Комментарии"
продолжают подводить итоги
местных выборов в Украине. В каких крупных городах может пройти второй тур
выборов мэров? Какие результаты он может показать? Какие технологии могут пойти
в ход? На эти вопросы ответили эксперты.
Политтехнолог
Александр Курбан отмечает, что второй тур выборов – это, как правило, время,
когда оппоненты уже раскрыли все свои карты.
"Никаких новых идей и
обещаний, как правило, уже не бывает. Все самые убойные компроматы и "фишечки"
пущены в ход. Можно ожидать только легких корректировок и уточнений, –
прогнозирует эксперт. – Второй тур – это время, когда борьба кандидатов
переходит из стойки в партер (термин из
единоборств, обозначающий занятие доминирующей позиции – ред.). Когда
конкуренты пытаются поймать друг друга на нарушениях, имевших место в первом
туре. Это горячая пора для юристов штабов, которые заваливают избиркомы и суды
протестами и исками на действия конкурентов. Юридическая война активно
освещается в СМИ".
По словам Александра
Курбана, предварительные результаты свидетельствуют, что в крупных городах,
первым туром закончатся выборы в Чернигове (В.Атрошенко), Харькове (Г.Кернес),
Мариуполе (В.Бойченко), Запорожье (В.Буряк), Хмельницком (О.Семчишин),
Тернополе (С.Надал), Винница (С.Моргунов) и Ивано-Франковске (С.Марцинкив). В
остальных городах и ОТГ будут вторые туры.
"В некоторых
противостояния будут особо жесткими, – предупреждает политтехнолог. – Как,
например, в Васильковской ОТГ, где Наталья Баласинович, ставленница
политического клана Засух, воюет с Андреем Шевченко, выдвиженцем скандального
нардепа Дубинского. В ход идут гастролеры из Луганской области, покупка
голосов, подключается СБУ, Нацполиция. Сейчас происходит смена руководства
окружной избирательной комиссии".
Но таких, как в
Василькове, жестких противостояний будет немного, считает Александр Курбан. И
поясняет: общие тенденции устойчивые, ситуаций, где кандидаты идут ноздря в
ноздрю, осталось мало.
Аналитик Фонда
общественной дипломатии Александра Решмедилова считает одной из технологий
проблемы с подсчетом. Интрига явно затянется, как и напряжение.
"Киев, Днепр, другие
крупные города, где теоретически всё могло бы решиться в один тур, оказались в
"подвешенном" положении. Подсчет продолжается. Есть вариант, что далеко не всё
с этим подсчетом чисто. Прием протоколов проходил проблемно", – подчеркивает
аналитик.
Александра Решмедилова
не исключает, что вторые туры выборов (там, где они понадобятся) могут
проходить в разное время. Всё из-за тех же задержек с подсчетом. Плюс – никто
не знает, какой будет эпидемиологическая ситуация. Это тоже может сыграть свою
роль в назначении даты голосования.
"Еще момент в плане
технологий – очень сильно разнятся результаты разных экзит-поллов. С их помощью
формируется мнение общественное. Есть люфт для манипуляций, – поясняет
аналитик. – Зная примерную расстановку сил по городским, районным, облсоветам –
это также можно использовать для торгов в преддверии второго тура выборов мэра…
Еще одна технология – заранее заявить о своей победе. Так сделал, к примеру,
мэр Львова Садовый, хоть уже понятно, что там будет второй тур. Так, кстати, делал
и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который пытался вернуться в Раду через
одномандатный избирательный округ №208 на Черниговщине. Но в данный момент,
согласно официальным данным, его почти на 2% опережает ставленник "Слуги
народа" Анатолий Гунько. В общем, для многих на этих выборах всё оказалось
далеко не так просто, как думалось. И второй тур для фаворитов тоже не окажется
легкой прогулкой".
Директор Центра
исследований проблем гражданского общества (ЦИПГО) Виталий Кулик прогнозирует
жесткое столкновение в трех крупных городах, где представители СН смогли
пробиться во второй тур вместе с явными фаворитами.
"Речь о Кривом Роге,
Ужгороде и Полтаве, – отмечает директор ЦИПГО. – Родина президента Зеленского
увидит мощное столкновение между действующим мэром Юрием Вилкулом, идущим от
собственной политсилы – и Дмитрием Шевчиком от "Слуги народа". Уже понятно, что
Вилкул немного не дотянул до победы в первом туре. Так что впереди – серьезна
стычка во втором. Думаю, Метинвест, играющий за СН, мобилизует все силы для
решительного рывка. В городе есть усталость от действующего мэра. Но есть и
недоверия к Метинвесту и кандидату "слуг". Уверен, будет использован весь
арсенал технологий: компромат, подтасовки, скупка, вбросы и так далее.
В Ужгороде и Полтаве
также будет жарко, прогнозирует Виталий Кулик. Особенно в Полтаве, где против
действующего мэра Александр Мамая "слуги" выдвинули известного застройщика
Сергея Иващенко. В первом туре Мамай получил около 30% против 18% Иващенко. Но
картина может измениться в туре втором.
"Свою роль сыграет и
формирование неофициального большинства в местных советах, – отмечает эксперт.
– Особенно там, где предстоит второй тур. Буду непредсказуемые мезальянсы и
альянсы. Не факт, что центральное руководство партий сможет контролировать свои
франшизы на местах. И те будут входить в невообразимые союзы. Как, к примеру, в
Бердянске, где будет коалиция ОПЗЖ, "Европейской солидарности" и "Нашего края",
потому что их скупил местный барон Пономарев. Не уверен, что Порошенко сможет
как-то повлиять на ситуацию. По крайней мере, ранее он этого не делал, хоть
звучали неоднократные призывы. И таких вариаций по стране будет много".
Ранее эксперты
рассказали, какие
выводы необходимо сделать "Слуге народа" и Зеленскому после выборов.
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