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Главная Новости Политика выборы Выборы мэра Киева: предвыборная кампания Верещук стала самой дорогой
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Выборы мэра Киева: предвыборная кампания Верещук стала самой дорогой

Депутат от "Слуги народа" потратила на агитацию свыше 20 миллионов гривен

сегодня, 16:40
Автор:

Елизавета Черных

Как сообщает гражданская сеть "ОПОРА", предвыборная кампания кандидатки от партии "Слуга народа" Ирины Верещук стала наиболее дорогостоящей. Такое заявление, сделано ссылаясь на промежуточные финансовые отчеты.

Выборы мэра Киева: предвыборная кампания Верещук стала самой дорогой

Фото: TK Media

В частности, кандидатка Верещук потратила на кампанию больше 20 млн гривен.

"До 14 октября кандидатка потратила на кампанию 22 143 753 грн, из них – 95 685 грн – на изготовление материалов предвыборной агитации, 15 075 158 грн – использование СМИ, размещение материалов в интернете стоило Ирине Верещук 1 288 000 грн, а наружная реклама – 5 654 909 грн", — сказано в сообщении. 

"ОПОРА" также предоставила финансовый отчет еще семи других кандидатов на должность мэра Киева. К примеру, Сергею Притуле, кандидату от партии "Голос" предвыборная кампания обошлась в 13 миллионов 352 тысячи 594 гривны, а Андрею Пальчевскому, лидеру партии "Победа Пальчевского" в 2 миллиона 577 тысяч 879 гривен. 

К слову, в первом туре выборов мэра Киева победил действующий городской глава Виталий Кличко.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, в каких городах будет второй тур выборов. 



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