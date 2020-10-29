Выборы мэра Киева: предвыборная кампания Верещук стала самой дорогой

Как сообщает гражданская сеть "ОПОРА", предвыборная кампания кандидатки от партии "Слуга народа" Ирины Верещук стала наиболее дорогостоящей. Такое заявление, сделано ссылаясь на промежуточные финансовые отчеты.

Фото: TK Media

В частности, кандидатка Верещук потратила на кампанию больше 20 млн гривен.

"До 14 октября кандидатка потратила на кампанию 22 143 753 грн, из них – 95 685 грн – на изготовление материалов предвыборной агитации, 15 075 158 грн – использование СМИ, размещение материалов в интернете стоило Ирине Верещук 1 288 000 грн, а наружная реклама – 5 654 909 грн", — сказано в сообщении.

"ОПОРА" также предоставила финансовый отчет еще семи других кандидатов на должность мэра Киева. К примеру, Сергею Притуле, кандидату от партии "Голос" предвыборная кампания обошлась в 13 миллионов 352 тысячи 594 гривны, а Андрею Пальчевскому, лидеру партии "Победа Пальчевского" в 2 миллиона 577 тысяч 879 гривен.

К слову, в первом туре выборов мэра Киева победил действующий городской глава Виталий Кличко.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, в каких городах будет второй тур выборов.





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