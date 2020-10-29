Выборы мэра Киева: предвыборная кампания Верещук стала самой дорогой

Язык
BTC/USD
13450.22
ETH/USD
391.15
LTC/USD
55.56
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.68
RUB/UAH
0.39
Елизавета Черных
Как сообщает гражданская сеть "ОПОРА", предвыборная кампания кандидатки от партии "Слуга народа" Ирины Верещук стала наиболее дорогостоящей. Такое заявление, сделано ссылаясь на промежуточные финансовые отчеты.
Фото: TK Media
В частности, кандидатка Верещук потратила на кампанию больше 20 млн гривен.
"ОПОРА" также предоставила финансовый отчет еще семи других кандидатов на должность мэра Киева. К примеру, Сергею Притуле, кандидату от партии "Голос" предвыборная кампания обошлась в 13 миллионов 352 тысячи 594 гривны, а Андрею Пальчевскому, лидеру партии "Победа Пальчевского" в 2 миллиона 577 тысяч 879 гривен.
К слову, в первом туре выборов мэра Киева победил действующий городской глава Виталий Кличко.
Напомним, что ранее эксперты рассказали, в каких городах будет второй тур выборов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости