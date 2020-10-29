Выборы-2020: что изменится в Украине

В прошлое воскресенье, 25 октября, в Украине состоялись местные выборы. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие политические, экономические, социальные изменения могут нас ждать по итогам этих выборов.



Выборы-2020: провал партии власти

Эксперт по вопросам децентрализации и деятельности (проблемам) объединенных территориальных общин (ОТО) Юрий Кушнир считает, что местные выборы ярко продемонстрировали провал партии власти и реальный вес местных элит.

"В связи с этим можно спрогнозировать перезагрузку большинства областных госадминистраций и, соответственно, районных. Кто будут эти люди точно сказать трудно, но Офис президента должен сделать выводы, если не хочет наступить на те же грабли на следующих выборах и намерен продвигать в регионах политику президента", – считает Юрий Кушнир.

Он также отмечает, что анонсированное повышение цены на газ и ситуация с реестром электронных деклараций (речь о недавнем скандальном решении Конституционного Суда Украины) бьют по и так низкому рейтингу партии "Слуга народа" – и непосредственно президента.

"Все вышеизложенное может обострить политическое напряжение в государстве в целом. А в нашем государстве, как известно, экономика тесно связана с политикой", – подчеркивает эксперт.

Выборы-2020: результаты экзитполов

Социолог Ирина Щиголь акцентирует внимание на том, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) еще не объявила результаты последних местных выборов. Но можно уже сейчас сделать некоторые выводы на основании предварительных данных или параллельных подсчетов голосов.

"С точки зрения социологии, во время этих выборов традиционно были применены как админресурс, так и манипуляции со стороны кандидатов и т.н. "черных/серых/одновыборных социологов", которые рисовали рейтинги кандидатам и партиям. Часть этих "рейтингов" не попала в цель даже в пределах погрешности. А проведение "соцопроса" от президента компанией, далекой от социологии, непонимание спикерами "опроса" основ количественных социологических исследований, в очередной раз ударило по настоящим соцкомпаниям. Доверие к их работе в обществе в очередной раз упало", – отмечает Ирина Щиголь

Тем не менее, подчеркивает она, можно говорить, что результаты экзитполов отразили основные направления и тенденции в местном самоуправлении.

"Стало ясно, что национальные политсилы не являются такими по сути. На местах уже давно ведутся свои дела под партийными брендами, которые могут и не совпадать с генеральной линией партии. А местные лидеры могут быть связаны с криминалитетом или даже сами пройти через уголовные дела, – отмечает социолог. – Принятый новый закон о местных выборах, изменения в который вносились чуть ли не до последнего момента, заставил вводить в списки не только свои кадры, но и случайных лиц (от студентов/аспирантов до безработных и пенсионеров). Ну и соблюдение гендерных квот добавило хлопот. Такое впечатление, что подавали всех, кого поймали в коридоре, особенно женщин".

По мнению эксперта, эта разобщенность кандидатов, большое количество партий (только в Киеве их было 24), привели к тому, что, казалось бы "железобетонный" рейтинг проплаченного пиара рассыпался на глазах. И никакая реклама не помогла политсилам, собранным из случайных людей, получить необходимое количество мандатов, а то и вовсе попасть в обновленное местное самоуправления.

"А вот старые, проверенные кадры (ОПЗЖ, Батькивщина, Евросолидарность), или те, которые прошли горнило парламентских выборов (Голос) – свои первые десятки (плюс-минус) успешно провели в местные советы, – отмечает Ирина Щиголь. – И создается впечатление, что это произошло именно благодаря привлечению активистов, которые недобрали необходимую квоту, но в сумме дали по округу мандат(ы)".

Социолог не исключает, что эта ситуация может привести к еще большему разочарованию в местном самоуправлении (возможности влияния на него). И отвернет не только избирателей (а их пришло на участки рекордно низкое количество), но и потенциальных кандидатов. В том числе общественных активистов, которые реально могут что-то сделать на местном уровне – и это они доказали в своих районах (например, успешные кейсы Общественного бюджета).

Ирина Щиголь не считает неожиданностью перекрашивание местных политиков с одного бренда на другой.

"Большинство из них конъюнктурно выбирают ту политсилу, которая позволит им продолжать находиться "большой рыбой в маленьком пруду", а также лоббировать свои или спонсорские интересы", – поясняет эксперт.

Выборы-2020: роль региональных элит

Политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук считает, что мы стали свидетелями оформляющейся субъектности региональных политических элит.

"Ранее они шли в фарватере центральной власти либо структурах оппозиции – общенациональных. А на этих выборах многие впервые решили пойти от имени своих именных проектов. Это не просто сработало, но может вылиться в превращение региональных политпроектов – в общеукраинские. А еще может быть формальной причиной для досрочных парламентских выборов", – говорит аналитик.

По мнению Никиты Трачука, мы наблюдаем как Украина, по сути, расползается на отдельные регионы, на отдельные центры принятия решений регионального порядка.

"Фактически происходит регионализация, неофеодализация и даже в какой-то мере "федерализация" страны. На фоне слабости центра, на фоне пандемии COVID-19, экономических проблем – люди находят спасение, утешение у местных элит. Им больше доверяют, чем слабому центру, – подчеркивает политолог. – Сегодня в Украине, пожалуй, главный тренд – доверие к своим людям на местах. К условным крепким хозяйственникам – на фоне вопиющей слабости центральной власти".

Крайне низкая явка (37%, рекордно низкая за историю выборов в независимой Украине) свидетельствует, по мнению Никиты Трачука, о делегитимизации всей украинской политической системы.

"Люди просто перестали верить во что бы то ни было. Такая явка – провал, прежде всего, для партии власти", – уверен аналитик.

Напомним, "Комментарии" писали о реакции украинцев на выборы в фотожабах.

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