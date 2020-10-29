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"Гена, ты тут?": реакции украинцев на выборы в фотожабах

Чаще всего пользователи соцсетей постят меткие фотожабы, героями которых стали мэр Харькова Геннадий Кернес и президентская партия “Слуга народа”

сегодня, 10:07
Автор:

Елена Волкова

И хоть после первого тура местных выборов в Украине прошло уже несколько дней, в Сети продолжают реагировать на предварительные результаты. Чаще всего пользователи соцсетей создают и постят на своих страницах меткие фотожабы, героями которых стали мэр Харькова Геннадий Кернес и президентская партия “Слуга народа”. 

"Гена, ты тут?": реакции украинцев на выборы в фотожабах

Так, харьковский градоначальник стал еще популярнее не только в своем городе в связи с тем, что во время выборов он находился в Германии. Напомним, Кернес пребывает на лечении в клинике “Шарите” в связи с осложнениями в результате коронавируса и обещает вернуться в ближайшее время. Что же касается “Слуги народа”, то украинцы высмеяли политсилу, которая по предварительным результатам голосования демонстрирует резкое падение рейтингов.

Ранее “Комментарии” сообщали, что сын действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский прокомментировал отсутствие отца на публике во время предвыборной кампании и после голосования. В своем Instagram он сравнил выборы...с собачьей гонкой.



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