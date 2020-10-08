Внешнее управление и Украина: почему украинцы не верят власти

52,7% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг" в сентябре, не считают Украину независимой (наличие существенного внешнего влияния на страну и ущерба для ее субъектности в ключевых сферах).

"Комментарии" узнали у экспертов, о чём говорят эти данные и не опасно ли проводить такие опросы.

"Понимание этого факта не означает правильных выводов"

Очевидно, что итоги опроса свидетельствуют о растущем понимании отсутствия субъектности и как результат — истинной, а не номинальной, независимости Украины среди её населения. Такое мнение высказал эксперт Украинского института политики (УИП) Даниил Богатырев.

"Другой вопрос в том, что понимание этого факта не означает выводов о том, как его исправить, – подчеркивает он. – Например, осознавать бессубъектность Украины и при этом голосовать за партии и политиков, в своё время устроивших два майдана и окончательно сдавших остатки субъектности — это какая-то шизофрения".

Тем не менее, отмечает Даниил Богатырев, больше половины общества у нас, так или иначе, за этих политиков или их "лайт-версии" голосует. А значит, восстановления субъектности ожидать не стоит.

"Такой опрос может быть выгоден отдельным партиям"

По словам эксперта Украинского института будущего (УИБ) Ростислава Смирнова, как правило, социологические исследования заказывают "под себя" определенные партии, кандидаты, разные организации. И используют их данные с выгодой для себя.

"Тему спорной независимости, к примеру, активно "качает" ОПЗЖ. Мол, у нас внешнее управление, мы придем — и наведем порядок. Так что такой соцопрос может быть выгоден им", – считает Ростислав Смирнов.

Он подчеркивает, что практически всегда заказная социология делается с целью манипулирования общественным мнением или донесения какой-то информации.

"Если бы у нас не было социсследований по кандидатам (будущим депутатам, президенту и так далее), результаты были бы неожиданными, – отмечает Ростислав Смирнов. – А так, за определенное время до выборов нас приучают к мнению, что во второй тур выходят, к примеру, только вот этот и этот кандидаты. Важно понимать, что соцопрос — дорогое удовольствие. Один может стоить около 10 тысяч долларов. И за свои деньги заказчик хочет получить определенный результат. Важно и то, как сформулированы вопросы. Ведь зачастую вас уже подводят к нужному заказчику ответу".

"Подобные опросы плохо влияют на рейтинги Зеленского и его партии"

Политический эксперт Евгения Колесник считает, что данные этого соцопроса порождают у людей ощущение "не независимости". А вместе с ним – и чувство опасности.

"Эта опасность — от бездействия власти во многих вопросах. В частности, осознание простых украинцев, что если их политические взгляды не совпадают со взглядами тех же правых радикалов, у людей нет гарантии быть защищенными государством. Зеленский никак не реагирует на многочисленные случаи нападения на офисы оппозиционных партий, на отдельных граждан. Ультра-правые становятся легитимным самосудом", – подчеркивает Евгения Колесник.

В том, что Украина не независима, есть, по мнению эксперта, явное влияние Запада.

"Наша страна перетягивает на себя ряд аспектов Европы, активно берет кредиты. Естественно, что мы, будучи должником, не можем быть независимы априори", – отмечает политэксперт.

По мнению Евгении Колесник, такие опросы не опасны для общества (ибо дают осознание реальной обстановки), но опасны для государства. Ведь они порождают у человека ряд сомнений, особенно если те подкрепляются определенными фактами.

"Также подобные опоросы плохо влияют на рейтинги Зеленского и его партии. Особенно перед выборами, – подчеркивает эксперт. – Рейтинги еще сильнее падают. А от результатов местных выборов будет зависеть и возможность досрочных парламентских"

Говоря о последствиях такого рода настроения и бездействия власти, Евгения Колесник прогнозирует рост неуверенности граждан в завтрашнем дне, миграционные процессы, сбой в налогообложении, увеличение теневой экономики, возможную смену политсистемы.

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