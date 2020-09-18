Власть умышленно лишила полмиллиона граждан Украины права выбора – Медведчук

Отмена местных выборов в 18 объединенных
территориальных громадах на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской
областей является умышленным преступлением действующей власти против
полумиллиона граждан Украины ‒ жителей Донбасса, заявил
председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный
депутат Украины Виктор Медведчук в кулуарах Верховной Рады.
Лидер ОПЗЖ рассказал, что его
команда всеми доступными правовыми методами борется с тем, что сегодня конституционного
права избирать и быть избранными лишены 500 тысяч граждан Украины, проживающих
в Донецкой и Луганской областях.
"Лишены умышленно, по надуманным
мотивам. Якобы на основании докладных, которые были подписаны руководителями
военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, что на
территориях 18 ОТГ местные выборы проводить нельзя. Ну это не просто глупость,
это абсурд. Это умышленные и преступные, я подчеркиваю, действия президента
Зеленского и его окружения, направленные на ограничение конституционных прав",
- считает Медведчук.
Политик отмечает, что ситуация с ведением
боевых действий, жертвами и отсутствием реального прекращения огня и в 2018-м,
и в 2019 году была намного сложнее. Но в 2019 году именно на этих территориях в
18 ОТГ проводились президентские выборы. Причем два тура.
"Кстати, следует особо
подчеркнуть, что во втором туре за Зеленского голосовали 87‒88% на территории
этих ОТГ. Это для того, чтобы еще раз подчеркнуть, как теперь Зеленский "благодарит"
своих избирателей, ограничив их конституционные права, - сказал Медведчук. - Парламентские
выборы в июле 2019 года тоже проводились на этих территориях. А после изменения
ситуации к лучшему, после уменьшения объема боевых действий, обстрелов и даже
установления перемирия с 22 июля почему-то главы военно-гражданских администраций,
естественно, по указке господина Зеленского, решили, что выборы там проводить нельзя".
Народный депутат уверен, что за
такое решение должна быть не только политическая, но и уголовная
ответственность.
"Главы администраций, члены ЦИК,
которые голосовали за это решение, они все должны быть подвергнуты наказанию.
Мы делаем все для этого и в судах, и в правоохранительной системе, мы настояли
на возбуждении уголовных дел в отношении главы Луганской и главы Донецкой
областей. Мы будем ставить вопрос о привлечении к ответственности и до конца
защищать конституционные права наших граждан", ‒ добавил Медведчук.
Политик также акцентировал
внимание на том, что на данный момент законных оснований для отмены выборов
нет.
"Отменять выборы законно только в
том случае, если это отвечает Конституции и действующему законодательству. Ну
представьте себе, что у нас, не дай бог, объявили военное положение и,
естественно, есть статус военного положения, когда можно отменять выборы. Во
всех остальных случаях это все надуманно, это все незаконно, это все преступно", ‒
подытожил Виктор Медведчук.
Ранее сообщалось, какие новшества
ждут избирателей во время голосования
на "коронавыборах".
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