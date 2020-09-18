Власть умышленно лишила полмиллиона граждан Украины права выбора – Медведчук

Отмена местных выборов в 18 объединенных территориальных громадах на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей является умышленным преступлением действующей власти против полумиллиона граждан Украины ‒ жителей Донбасса, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в кулуарах Верховной Рады.

Лидер ОПЗЖ рассказал, что его команда всеми доступными правовыми методами борется с тем, что сегодня конституционного права избирать и быть избранными лишены 500 тысяч граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях.

"Лишены умышленно, по надуманным мотивам. Якобы на основании докладных, которые были подписаны руководителями военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, что на территориях 18 ОТГ местные выборы проводить нельзя. Ну это не просто глупость, это абсурд. Это умышленные и преступные, я подчеркиваю, действия президента Зеленского и его окружения, направленные на ограничение конституционных прав", - считает Медведчук.

Политик отмечает, что ситуация с ведением боевых действий, жертвами и отсутствием реального прекращения огня и в 2018-м, и в 2019 году была намного сложнее. Но в 2019 году именно на этих территориях в 18 ОТГ проводились президентские выборы. Причем два тура.

"Кстати, следует особо подчеркнуть, что во втором туре за Зеленского голосовали 87‒88% на территории этих ОТГ. Это для того, чтобы еще раз подчеркнуть, как теперь Зеленский "благодарит" своих избирателей, ограничив их конституционные права, - сказал Медведчук. - Парламентские выборы в июле 2019 года тоже проводились на этих территориях. А после изменения ситуации к лучшему, после уменьшения объема боевых действий, обстрелов и даже установления перемирия с 22 июля почему-то главы военно-гражданских администраций, естественно, по указке господина Зеленского, решили, что выборы там проводить нельзя".

Народный депутат уверен, что за такое решение должна быть не только политическая, но и уголовная ответственность.

"Главы администраций, члены ЦИК, которые голосовали за это решение, они все должны быть подвергнуты наказанию. Мы делаем все для этого и в судах, и в правоохранительной системе, мы настояли на возбуждении уголовных дел в отношении главы Луганской и главы Донецкой областей. Мы будем ставить вопрос о привлечении к ответственности и до конца защищать конституционные права наших граждан", ‒ добавил Медведчук.

Политик также акцентировал внимание на том, что на данный момент законных оснований для отмены выборов нет.

"Отменять выборы законно только в том случае, если это отвечает Конституции и действующему законодательству. Ну представьте себе, что у нас, не дай бог, объявили военное положение и, естественно, есть статус военного положения, когда можно отменять выборы. Во всех остальных случаях это все надуманно, это все незаконно, это все преступно", ‒ подытожил Виктор Медведчук.

Ранее сообщалось, какие новшества ждут избирателей во время голосования на "коронавыборах".

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